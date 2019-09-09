想貸款先交提款卡供收利息？ 女子錢沒借到變詐騙被告

2019-09-09 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



吳姓女子將銀行存摺、信用卡及密碼寄給他人，成為詐騙集團犯罪工具，被檢方依幫助詐欺取財等罪起訴。吳女辯稱要辦貸款，才誤信對方領取利息使用寄出去，否認犯罪。基隆地院法官以吳女寄出存摺、提款卡前，未將存款提領一空，採信她的說詞，判決無罪。全案可上訴。

檢方起訴指出，吳女去年5月18日在「極速貸」網頁，向「陳先生」辦理貸款25萬元，雙方互加LINE後，吳女同月28日到便利商店，依「陳先生」指示把名下中信銀行存摺、提款卡與密碼寄交他人。

「陳先生」及所屬詐欺集團成員取得後，去年6月7日、8日打電話給雷姓、丁姓女子，假冒友人借款應急。兩女誤信，分以網路轉帳3萬元、臨櫃匯款5萬元到吳女帳戶，檢方認定吳女涉犯幫助詐欺取財及洗錢罪。

吳女辯稱，她因為缺錢，去年5月18日在網路看到「極速貸」網頁，裡面都是借貸訊息，就跟對方自稱「陳先生」的人聯絡，告知想借25萬元。對方告知月息2分，要她每個月把利息存入帳戶，他再持提款卡去領取利息，所以要她提供存摺、提款卡及密碼。

吳女說，寄出存摺後，「陳先生」約她去年6月4日在中信基隆分行前拿錢，沒想到從此聯繫不上。因為沒有會捲入詐欺案，也沒有報警。

法官查出，吳女寄出存摺、提款卡前，帳戶餘額尚有699元。她的經濟狀況不好，但提供存摺等給他人前未將餘額提領一空，代表未預見帳戶會成為詐騙等其他用途。