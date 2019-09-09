上兵遭誤殺主嫌跑了遭轟 屏東地院：無串證之虞才交保

2019-09-09 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



去年發生在屏東潮州的何姓海陸上兵遭誤殺案，涉案主嫌之一的王念平，屏東地院去年10月准其以40萬元交保，並禁止出境、限制住居，不料屏東地院今年7月傳喚王念平出庭，卻屢傳不到，才發現王已棄保潛逃，屏東地院本月4日已沒入其保證金，近日將發布通緝，不過人已不見數月，地院才要通緝，也讓外界及家屬質疑「慢半拍」。

屏東地方法院審判長楊宗翰表示，被告是在去年10月18日經合議庭裁定交保，當時法官認為被告已坦承部分犯行，而且所供情節與其他被告所供述的內容大致相符，已無勾串證詞之虞，才會裁定交保，以限制住居及限制出境出海，對被告形成一定約束力。

楊宗翰說，今年7月2開庭時，王就沒有出現，法院立刻進行拘提，並要求具保人帶人到庭，王還是不見人影，法官認定王已棄保潛逃，在本月4日已沒入40萬元保證金，近日就會發布通緝，研判目前人還在國內。

不過全案在去年發生時，一度引起社會矚目，未料主嫌在去年10月就已交保，一直到今年7月未到庭才發現跑了，不但家屬不滿，更引起外界議論。

何姓士兵遭誤殺案是去年6月發生於屏東縣潮州鎮，因兩派人馬互嗆，第一波衝突造成黃姓男子傷重致死；第二波衝突時，何姓海陸上兵收假途中，遭誤認槍擊死亡。去年9月屏東地檢署針對何姓上兵案，起訴31人，去年10月再針對黃姓男子遭毆重傷致死案起訴13人。

其中，黃姓男子傷重致死案，於上月28日屏東地院已宣判，主嫌鄞姓男子遭判14年徒刑，共犯李姓與賴姓男子各10年及9年徒刑，其餘分處8個月至1年不等徒刑，另有3人獲判無罪，全案可上訴。