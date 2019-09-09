公車煞車老翁沒坐穩跌倒身亡 司機無罪變有罪！

2019-09-09 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



余姓客運駕駛3年前煞車減速閃避前方機車，導致車上李姓老翁重心不穩跌倒，頭部撞擊至地板凸出物，送醫後宣告不治。余一審獲判無罪，但高等法院審理後，認為他疏於注意乘客是否坐穩就開車，因此有過失，依業務過失致死罪改判他2月徒刑，得易科罰金，仍可上訴。

判決指出，余擔任基隆客運駕駛多年，他2016年5月4日上午10時許，駕駛9006公車在基隆「仁祥醫院」站讓李翁上車，但他沒注意到李翁尚未坐好即開車，他又見前方有其他公車停靠載客擋住車道，他只好向左切入中間車道，繞過前方公車，再向右切回外側車道，未料過程中前方機車突然減速、偏左，他趕緊煞車減速，導致李翁沒有坐下重心不穩跌倒，頭部撞擊公車地板突起物，導致腦出血等，送醫後4天仍不治。

余否認犯行，供稱「我不知道李翁上車後一直沒有坐下」，他當時沒有突然急煞，是因李翁上車後未就座，又沒有握緊把手，反而去調整冷氣出風口，導致他輕踩煞車時跌倒受傷，他並沒有過失。

一審採信他的說詞，判余無罪；高院認為，李翁上車到跌倒前後約16、17秒，雖然李翁站在車內通道上沒有抓穩扶手，有所過失，但余在法院審理時曾說，李翁上車之後，他只看車前狀況，沒有去看李翁是否坐下，因此認定余也有所過失。