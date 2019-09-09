越南女違規超車撞玉蘭花阿嬤 法院判過失責任各一半

2019-09-09 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



越南籍鄧姓女子無照騎機車，穿越前方多部停等紅燈的機車，撞上穿越馬路賣玉蘭花的詹姓阿嬤，導致71歲阿嬤身體多處骨折。鄧女遭依過失傷害判刑2月，可易科罰金，民事部分，阿嬤求償1百多萬元，經法院計算可請求賠償金為30多萬元，考量車禍事故2人各負擔一半過失責任，賠償金也砍半，鄧女賠償16萬8千餘元。

2017年10月6日，鄧女騎機車行經新北市半水區學府路時，未注意前方多輛車連貫停等紅燈，竟貿然從車道左側連續超車，未及時注意，撞上從車陣中走出來賣花的玉蘭花阿嬤，導致她受有身體左側脛骨幹開放性骨折等傷害。

玉蘭花阿嬤在法院開庭準備程序期間，獅子大開口要求3百多萬元賠償，事後降價要求1百多萬元賠償，民事部分請求鄧女賠償醫療、看護、交通費、不能工作損害以及撫慰金，共1百萬2508元。

玉蘭花阿嬤稱，每月可以賣60斤的花，每月約有3萬元收入，因車禍不能工作。法院依車禍後，阿嬤實際銷售玉蘭花數量為每月25斤，每斤獲利540元，每月販售玉蘭花可獲利1萬3500元，以此計算不能工作7個多月的損失，為10多萬元。

法官依照玉蘭花阿嬤的醫療繳費證明、住院6天，出院返家申請的居家照顧服務，及交通費、不能工作損害、撫慰金5萬元等，可請求賠償金為33萬7392元。