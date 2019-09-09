被丈夫控告略誘子女離開法國回台 二審判婦人無罪

2019-09-09 15:06 中央社 台北9日電



蔡姓婦人遭法國籍丈夫跨海控告略誘，私自將2名未成年兒女帶離法國，返回台灣，一審判蔡婦無罪，二審日前仍認定罪證不足，判蔡婦無罪。全案還可上訴。

法國籍丈夫於民國104年間向法國卡朋特拉巿高等法院訴請離婚獲准，另向台灣法院訴請執行中。

判決指出，蔡婦與法國籍丈夫於民國94年間在台灣結婚，並同住台北，100年間夫婦首次帶著2名孩子旅居法國，但蔡婦於101年初未告知及獲得丈夫同意，私自帶著3歲及2歲的孩子搭機離開法國，返回台灣。

丈夫誇海提告後，蔡婦被檢方依略誘罪起訴。一審判蔡婦無罪，經上訴，由二審台灣高等法院審理。

二審開庭期間，蔡婦表示，她沒犯罪，他們一家原本就住台灣，因丈夫在台灣不好找工作，才想去法國考察，從資料看，因無法申請法國定居，所以用觀光簽證，但到當地後，夫妻一直吵架，甚至嚴重到有家暴，所以她只好把孩子一起帶回台灣，後來的離婚訴訟，她都缺席，法國法院才判決離婚，並把親權判給丈夫行使。

蔡婦指出，她沒有阻止丈夫與小孩聯絡，孩子年紀也大了，都可以自主的跟丈夫聯繫，並提出孩子與丈夫之間多次以LINE互傳聖誕禮物及生活照片。

二審調查認定，蔡婦當時帶孩子離開法國時，與丈夫並沒有任何離婚訴訟，蔡婦為2名孩子的主要照顧者，是以子女最佳利益考量，才提早帶子女返回原先台灣住所，難認有剝奪丈夫親權行使的主觀犯意。

二審認定，檢方舉證不足，仍判蔡婦無罪。全案還可上訴。