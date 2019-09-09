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漁船被撞沉求償70萬漁獲損失 法官估算淨利僅1萬元

2019-09-09 12:59聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆漁船「立發1號」返港時，與對向航行的「新凌波16號」發生碰撞，立船翻覆。嚴姓船主求償1380萬3000元，包括滿載漁獲損失70萬元，但法官依各業所得額暨同業利潤標準，核算立發1號每次出海作業淨利僅約1萬元，且要負20%事故責任，判決新船要賠償672萬9151元。全案可上訴。

立發1號嚴姓船主提告指出，前年8月23日前往台灣北部海域作業，5天後返回八斗子漁港時，與新凌波16號漁船正面相遇。對方未遵守國際海上避碰規則，採取右轉避碰措施，反而將船舵轉左，立發1號左舷被新凌波16號船艏撞上，嚴重受損，翻覆後失去漁獲。

嚴姓船主向新凌波16號簡姓船主和駕船的簡姓男子求償漁船損失800萬元、漁獲損失70萬元，以及不能出港作業費450萬元等費用，合計1380萬3000元。

新凌波16號抗辯，兩船碰撞前迎艏正遇應各向右轉向，依交通部航港局提供的兩船航向速度表，立發1號曾數度左向航行，幅度大於新凌波16號，立發1號應負大部分。

賠償金額部分，新凌波16號簡姓船主質疑立發1號船體價值鑑定結果，且應扣除船牌交易價400至450萬元，漁獲損失也應扣除作業成本才合理。

法院審理後指出，兩船航向速度表顯示發生碰撞前10分鐘，新凌波16號曾3度朝左轉向，並未持續朝右轉向，碰撞前也未大幅度右轉避讓，與立發1號受損害具相當因果關係，應負賠償責任。

法官採信中華海事檢定社鑑定立發1號殘骸，逐項檢視修復費用估價968萬多元，立發1號市場價格約800萬元也與漁業執照無關，求償合理。

至於漁獲損失及漁船不能作業損失，因會隨季節、魚種等因素有所變化，法官認為應以事故前1年漁獲收入認定較具客觀性。依106年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準，近海漁撈、沿岸漁撈業淨利率為6%，核算立發1號每月淨利為3萬6969元。立船平均每月出港作業3.5次，所以事故造成漁獲損失為1萬563元，不能出海作業損失時間以4個月計算為14萬7876元。

法官指出，這起事故立發1號得請求賠償總額為841萬1439元，立發1號在事故前9分鐘才右轉，但未持續右轉，也有過失，應負20%責任，判決新凌波16號簡姓船主、簡姓船員應賠償672萬9151元。

基隆漁船立發1號、新凌波16號在海上碰撞，立船翻覆，嚴姓船主求償1380萬300...
基隆漁船立發1號、新凌波16號在海上碰撞，立船翻覆，嚴姓船主求償1380萬3000元，法官判決新船要賠償672萬9151元。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
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