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假按摩店長面試 少女脫光竟同意「把水按出來」

2019-09-09 12:51聯合報 記者林伯驊╱即時報導

屏東李姓男子遭控涉佯裝按摩會館店長，邀想找打工的16歲少女面試，並到摩鐵開房「教按摩」，卻將少女全身摸遍，再稱「把私密處的水按出來對身體較好」，以手指性交得逞，還要求替他打手槍至射精才能通過總驗。少女事後報案，李賠45萬和解，高雄高分院依犯對受監督之人利用機會性交罪，判6月徒刑。可上訴。

判決指出，28歲李姓男子打零工為業，2018年1月底透過臉書知道16歲少女在尋求工作機會，竟謊稱自己是按摩會館店長，隔幾天他約少女出來面試，同月31日下午，更帶少女前往屏東某汽旅開房教按摩。

李姓男子在房內趁少女脫掉衣褲後，雙手撫摸她背部、手、腿、胸及下體，經少女同意後，進一步以手指性交，因少女說不舒服，他改口他負責面試考核的「總驗」階段，要幫他摩擦生殖器到射精，才通過總驗，少女也照做。

少女證稱，李姓男子表示要訓練她才同意互相按摩，但李說「把私密處的水按出來對身體比較好」、「按摩時也要將客人的水弄出來」，她以為是訓練的一部分，沒有遭強迫。

少女報案後，檢察官依強制性交等罪起訴李姓男子，但一審認為，少女因信任李為了訓練按摩技術而服從、信賴，無法證明過程中遭脅迫，且李有認罪、賠45萬元達成和解，依犯對受監督之人利用機會性交罪判刑1年，宣告緩刑4年。

檢方上訴後，二審合議庭認為他有另案已先遭判有罪定讞，此案不適用緩刑，撤銷改判6月徒刑。

屏東李姓男子涉嫌佯裝按摩館店長，邀有意求職的16歲少女開房，卻猥褻、利用機會性交...
屏東李姓男子涉嫌佯裝按摩館店長，邀有意求職的16歲少女開房，卻猥褻、利用機會性交得逞，賠45萬元和解，高雄高分院改判6月徒刑。可上訴。示意圖／Ingimage
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