和房東搞外遇 女房客約分手砲嗆「亂到你老婆離職」

2019-09-09 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



楊姓女子和已婚的男房東搞外遇，多次在租屋處發生性行為，事情曝光後，男房東和她疏遠關係，她要求再「嘿咻」一次好聚好散，兩人便前往汽車旅館開房間，但她仍不滿，傳訊息恐嚇「亂到你老婆離職」等語，一審被依通姦、恐嚇等罪判刑8月；高等法院改判5月徒刑定讞。

判決指出，楊女2015年開始向男房東承租新北市某房屋，而她明知對方有妻子，仍於2017年5月起和男房東在租屋處發生性關係6次。男房東不願和妻子離婚，而逐漸疏遠她，她心生不滿透過臉書將兩人LINE訊息截圖傳給房東妻子。

男房東為挽回婚姻，賠償妻子600萬元基金債券和利息，妻子才不願追究兩人的刑責；未料，楊女不滿男房東持續疏遠，認為被欺騙感情，打電話、傳訊息發洩不滿，另向男房東提議「分手砲」，再嘿咻一次好聚好散。

男房東應允，兩人前往汽車旅館再度發生性行為，事後楊女仍不滿意男房東態度冷淡，為了報復多次傳訊息恐嚇，「你老婆就繼續假裝幸福吧！我明天就告訴他們全公司的人你外遇」、「你的寶貝老婆假裝離職，我就每天都打電話去她公司。亂到她離職」等語。