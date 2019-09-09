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大觀強拆倒數自救會突襲退輔會 3學生獲不起訴

2019-09-09 12:03聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

大觀自救會成員突襲退輔會噴漆陳情，在退輔會大廳「反迫遷」、「停下怪手」、「護大觀...
大觀自救會成員突襲退輔會噴漆陳情，在退輔會大廳「反迫遷」、「停下怪手」、「護大觀」等字樣。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
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新北市板橋區大觀社區面臨強制拆除前，社區受迫遷戶與聲援學生「突襲」北市忠孝東路上的退輔會大廳，在牆上噴寫「反迫遷」、「停下怪手」等字樣，並進入各樓層尋找退輔會副主委李文忠要求協商對話，遭移送法辦。台北地檢署認為噴漆紅字可清洗卸除，未構成毀損，另對駐衛警未達強暴脅迫，不構成妨害公務，今不起訴學生唐佐欣、鄭仲皓、李冠毅等3人。

大觀社區居民長期居住國有地上，因退輔會收回土地，造成部分購買地上房屋的居民權益受到損失，組成自救會，不斷進行抗爭。退輔會以違法佔用國有土地，陸續控告居民，法院判居民應拆屋還地。

今年2月底，新北地方法院發出拆除執行命令，要求居民在3月18日拆屋還地。退輔會立即到家戶發送搬遷通知單，引發當地居民緊張。3月6日居民先到行政院陳情，沒有獲得緩拆承諾，11日下午決定赴退輔會抗議，要求承諾緩拆、副主委李文忠出面協商。

自救會成員下午1點無預警衝入退輔會大門，多名學生翻越接待櫃臺，在後方牆上以紅漆噴寫「反迫遷」、「停下怪手」、「護大觀」等字樣，並且貼上法院寄發的拆除通知書。

自救會成員一度與數名駐衛警推擠後，衝到樓上逐層尋找李文忠，眾人未尋獲返回樓下大廳處聚集。最後，警方將學生唐佐欣、鄭仲皓、李冠毅等3人移送法辦。

檢方認為，退輔會大廳櫃台後方噴漆，是可清除卸除回復，並無致牆面不堪用，不構成毀損罪；另有2名駐衛警拿著驗傷單，控告唐姓、李姓2學生對他們推打成傷。

檢方調閱監視畫面，發現兩人是與其他駐衛警發生拉扯，無證據顯示提告的2警傷勢與學生陳抗有關，而另與兩人有肢體接觸的駐衛警並未提告與提出驗傷單，因此依罪證不足，處分不起訴。

退輔會反迫遷李文忠

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