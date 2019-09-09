鼎玉鉉鵝肉縱火燒死2人 主嫌共犯判決均被撤銷發回更審

2019-09-09 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



新北市土城鵝肉店「鼎玉鉉」縱火案主嫌蔡興旺。本報資料照／記者王宏舜攝影 分享 facebook 新北市土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，前年遭潑漆引發火災，許姓老闆娘和張姓員工傷重不治，另有3人輕重傷。上門討債的主嫌蔡興旺看電視發現事態嚴重，連夜帶著共犯林家寶、黃煒杰逃亡，但出國前一刻被警方攔截。一審依殺人、恐嚇危安罪判蔡無期徒刑，林、黃各判15、13年徒刑；二審宣判前，蔡臨時和老闆娘家屬以100萬元和解，改判蔡15年徒刑，林、黃也各減為13年、11年，最高法院撤銷原判決，發回高院更審。

最高法院認為，原判決就重傷罪部分變更為殺人未遂罪，未告知被告法條變更，另殺人罪與其他輕罪想像競合時，並沒有對輕罪部分一起量刑，導致量刑評價不足，因此撤銷3人殺人罪。

「鼎玉鉉」曾每月1號供應免費鵝肉飯，名氣響亮。蔡興旺受人指使，找來黃煒杰、林家寶一起潑漆恐嚇，三人2017年11月30日先買好調和漆、甲苯、香蕉水等液體，晚上8點多朝店門口玻璃櫥窗附近的區域潑灑；當鵝肉店員工正在煮桂竹筍，爐具瞬間著火。因火勢猛烈，在2樓的許姓老闆娘和另名張姓員工逃生不及，張當天休克死亡，老闆娘延至12月4日過世。

蔡落網時稱鵝肉店林姓小開在做地下匯兌，他和綽號「阿龍」的友人出了340萬元要匯到國外，錢卻被林私吞，與「阿龍」討論後，決定潑漆警告。三人以1.2公斤的調和漆，加上4.2公斤甲苯、4.2公斤香蕉水摻混，調出高易燃性調和液體，分裝2桶，由蔡興旺、林家寶負責潑灑，黃煒杰負責拿手機錄影，以便蔡回報潑漆成果。

蔡到案後辯稱，沒有傷害任何人的意思，潑漆時沒有想到會有火，自己過於魯莽。林家寶承認有過失，但不是蓄意。黃煒杰則表示「純粹是被請來討債」，他只是幫蔡開車。高院開庭時，檢察官認為三人未賠償被害家屬，難認有悔意。

但高院宣判前一天，蔡透過律師協調，和許姓老闆娘的家屬以100萬元和解，二審認為蔡等人犯放火、有殺人不確定故意，三人已認罪，也有悔意，衡酌蔡居主導地位，改判蔡15年徒刑，林家寶、黃煒杰各減為13年、11年。