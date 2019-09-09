她佯稱哥哥是宋楚瑜的特助 邀網友投資美國股票詐財

2019-09-09 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民彭姓女子前年底向羅姓網友佯稱她的哥哥為宋楚瑜的特助，擔任香港南洋銀行副理，負責操作富南斯國際公司比特股期貨盤的商品，邀羅投資美國股票，涉嫌向羅詐騙3 萬元，還偽造富南斯國際公司的會員保證書給羅，台中地檢署今天依詐欺、偽造文書將彭女起訴。

彭女（23歲）供稱邀羅姓網友投資富南斯公司，告知對方將資金交由富南斯公司投資美國股票，每個月可獲利投資本金的16%，半年內取回超過100%，她並坦承向羅收的3萬元，並未交由富南斯公司投資。

起訴書指出，彭女並未在富南斯國際股份有限公司任職，因缺錢花用，2017年底透過交友軟體認識羅姓網友，隨即約羅在逢甲大學附近的一家咖啡店見面。

彭女向羅佯稱她的哥哥為宋楚瑜的特助，自18歲起擔任香港南洋銀行的副理，負責操作富南斯公司比特股期貨盤的商品，若羅出資交由富南斯公司投資美國股票，每個月可獲利16%，半年取回超100%的獲利 ，致羅信以為真，2017年12月10日交付3萬元給彭女。

彭女為了取信於羅姓網友，冒用富南斯公司名義，由不知情的刻印店人員，偽刻富南斯公司戳章、及公司統一發票章，偽造該公司的會員保證書交由羅。