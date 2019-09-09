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林國慶赴嘉檢告發陳明文 王金山送正義之劍盼公平辦案

2019-09-09 10:09聯合報 記者李承穎╱即時報導

有意參選嘉義縣立委的王金山（右）將「正義之劍」，嘉檢書記官長林合出面接受。記者李...
有意參選嘉義縣立委的王金山（右）將「正義之劍」，嘉檢書記官長林合出面接受。記者李承穎／攝影
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有意參選嘉義縣山區立委的林國慶、王金山和簡明廉，今天上午9點針對立委陳明文高鐵遺失300萬事件來到嘉義地檢署，林國慶告發陳明文違反稅捐稽徵法、洗錢防制法和貪汙治罪條例等，王英山則送上寫有「力排政治壓力」、「公開抽籤分案」的玩具劍給檢方，由書記官長林合代表接受。

王金山說，希望檢方以公平取信社會的方式分案，不要指定專人辦案，也希望這把「正義之劍」，送給承辦檢察官，希望毋枉毋縱。簡明廉則說，希望地檢署查明300萬元來源。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，依照署內規定來剪報分案，分給肅貪專組的檢察官，並無政治力介入問題，未來也會以團隊辦案，盡速釐清案情。

林國慶今天帶著刑事告發狀，遞交給地檢署，遇到王金山和簡明廉，林說，希望集結反陳明文勢力，不要分散力量，以民調方式來決定最強人選，出戰陳明文。

林國慶的告發狀寫到，該筆金額量大又不斐，何不循一般交易模式轉匯？是否規避50萬元以上交易需通報的洗錢防制程序？是否未依法贈與稅申報？以及金錢的來源不明，有貪汙嫌疑等。

林國慶說，國人在意的並不是用途，現在要了解的是「來源」，是否有涉及財產來源不明，包括高鐵怎麼知道皮箱是陳明文的，如何通知陳明文的？希望高鐵要保全證據，包括當時月台上的監視器畫面。

林國慶（中）今天按鈴告發陳明文，在地檢署遇到王金山（右）和簡明廉（左）等人。記者...
林國慶（中）今天按鈴告發陳明文，在地檢署遇到王金山（右）和簡明廉（左）等人。記者李承穎／攝影
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有意參選嘉義縣立委的王金山（右）將「正義之劍」，嘉檢書記官長林合出面接受。記者李...
有意參選嘉義縣立委的王金山（右）將「正義之劍」，嘉檢書記官長林合出面接受。記者李承穎／攝影
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林國慶陳明文

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