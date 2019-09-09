男賺錢養家財產平分顯失公平 法官判夫妻六四分帳

2019-09-09 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣一名科技廠男工程師年薪200多萬元，1人工作提供家庭經濟無虞生活，壯年罹患重病，出院後隨即面臨離婚訴訟，前妻向苗栗地方法院請求夫妻剩餘財產差額平均分配，但承審女法官調查認為如果平均分配對男方顯失公平，最近判決女方分配剩餘財產差額比例應為40％。

法官核計女方婚後財產76萬3988元，男方998萬6079元，扣除女方從男方帳戶提款的152萬元，女方應得216萬8836元，計算法定利息，全案還可上訴。

法官調查，兩造是科技廠同事，1997年1月結婚，女方婚後辭去工作，操持家務，撫育3名子女，男方終年長時工作，支付家庭生活費用及子女扶養費，兩人還規畫購買股票、保險、購屋，經濟生活穩定無虞，可見男方對家務及扶養子女確有相當貢獻。

判決書指出，但夫妻對於婚姻共同生活的貢獻，包括經濟、精神的支持與扶持、照顧，依女方起訴主張2015年8月起發現前夫與女子通訊的訊息，2016年3、4 月間已論及離婚；而男方指前妻2015年11月起密集提領他的存款，2016年7月發現罹癌，8月返回父母家居住，12月住院手術切除肺葉，女方隨即2017年1月訴請離婚。

法官審酌兩人共組家庭20年，分工協力，固有貢獻，離婚前交惡，信賴關係蕩然無存，尤其男方長年辛勤工作，提供家庭生活無虞，更支付保費，購買以女方為受益人的高額保單，卻於壯年罹患重病，備受打擊，女方沒有照顧、支持，男方出院後即提起離婚訴訟。