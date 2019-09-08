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前夫涉殺父獲輕判 她怪罪律師開告求償

2019-09-08 21:41聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄張姓女子委任呂姓律師，擔任她父親遭前夫殺害案件的告訴代理人，不料前夫一審獲輕判14年，她解除委任，二審全案改判無期徒刑，事後張女認為會輕判是因律師沒替她交付光碟證物，怒告呂湮滅證據罪嫌、並求償50萬元。不過刑事部分檢方不起訴，橋頭地院也認為，殺人案改判與該光碟證物無關，駁回賠償請求。可上訴。

張女主張，前夫涉嫌殺害她父親的案件，偵查、一審期間皆委任呂姓律師，她於一審開庭前曾交給律師她與女兒的對話錄音光碟，但呂怠於交給法院，導致前夫一審獲輕判14年，呂還謊稱有交，有債務不履行，讓她受損害，應賠50萬元。

呂姓律師喊冤說，他考量光碟內容屬審判外的陳述，證據能力有疑問，才沒提供法庭參酌，至於一審量刑是法官職權，跟光碟無必然關聯；當事人上訴後提出該光碟，二審也認為內容多屬誘導詢問，無法佐證案情，而二審改判被告無期徒刑，都跟光碟無關。

法官發現，該殺人案件上訴二審時，檢察官有附上光碟，但二審合議庭認為錄音對話不清晰，難做為對被告不利事證，至於二審判無期徒刑理由，是考量手段殘忍、未和解才撤銷改判。

法官認為，呂姓律師在偵查期間，依張女委任協助提告，並陪同出庭表示意見，已履行告訴代理人職責，縱使疏忽沒交付光碟，也難認定當事人因此受到損害。

張姓女子認為委任的呂姓律師沒依她要求，交付光碟證物給法院，怒提告又求償，但橋院駁...
張姓女子認為委任的呂姓律師沒依她要求，交付光碟證物給法院，怒提告又求償，但橋院駁回請求。可上訴。圖／本報資料照片
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殺人檢察官債務
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