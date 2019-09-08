加強防逃機制 法務部擬以電子腳鐐監管限制出境者

2019-09-08 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



法務部長蔡清祥今提到，為維護司法正義，未來將加強防逃機制，將以電子腳鐐監管限制出境對象。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 總統蔡英文今赴南投縣日月潭出席全國律師節慶祝大會，與律師界朋友交流，尤其針對司法改革、律師法等意見，同時說明全新「律師法草案」已送入立法院審議，就盼早日通過，回應大眾對司法改革的期待。

全國律師公會全國聯合會理事長李慶松表示，律師法雖屢經修正，但律師自治與職業環境等事宜永遠有進步的空間；法務部長蔡清祥則提到，為維護司法正義，未來將加強防逃機制，對於限制出境對象，將以電子腳鐐監管。

蔡今在慶祝大會上提到，明天就是律師節，律師的存在確保法律品質，更要保障人權和社會正義，並促進民主法治，而過去三年最重要政策實踐就是司法改革，現在司改國是會議後每半年一次進度報告，至今已4次，改革成果也陸續呈現。

蔡表示，法官法、勞動事件法都是司改很好的例子，司改國是會議也有不少與律師職責有關的決議，包括建立律師在職進修、專業分科、律師公益服務、建置律師和律師懲戒、決議書查詢系統等制度，目前部分律師公會、全聯會也著手進行。

而律師法修訂討論10幾年，大幅度翻修必須要跟律師公會運作和會期議題，前年台北市律師公會退出全聯會事件則引起律師界激烈爭辯，讓人反思改革過程中團結和實踐理想的重要性。

蔡說，很慶幸在律師先進、行政院、法務部等2年努力下，全新的「律師法草案」已送入立法院審議，期待律師界合作及溝通尋求最大共識，讓草案早日通過，完整且周全回應民眾對司改的期待，也迎接全國律師組織的新時代，實踐律師使命。