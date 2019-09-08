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加強防逃機制 法務部擬以電子腳鐐監管限制出境者

2019-09-08 19:09聯合報 記者賴香珊╱即時報導

法務部長蔡清祥今提到，為維護司法正義，未來將加強防逃機制，將以電子腳鐐監管限制出...
法務部長蔡清祥今提到，為維護司法正義，未來將加強防逃機制，將以電子腳鐐監管限制出境對象。 圖／聯合報系資料照片
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總統蔡英文今赴南投縣日月潭出席全國律師節慶祝大會，與律師界朋友交流，尤其針對司法改革、律師法等意見，同時說明全新「律師法草案」已送入立法院審議，就盼早日通過，回應大眾對司法改革的期待。

全國律師公會全國聯合會理事長李慶松表示，律師法雖屢經修正，但律師自治與職業環境等事宜永遠有進步的空間；法務部長蔡清祥則提到，為維護司法正義，未來將加強防逃機制，對於限制出境對象，將以電子腳鐐監管。

蔡今在慶祝大會上提到，明天就是律師節，律師的存在確保法律品質，更要保障人權和社會正義，並促進民主法治，而過去三年最重要政策實踐就是司法改革，現在司改國是會議後每半年一次進度報告，至今已4次，改革成果也陸續呈現。

蔡表示，法官法、勞動事件法都是司改很好的例子，司改國是會議也有不少與律師職責有關的決議，包括建立律師在職進修、專業分科、律師公益服務、建置律師和律師懲戒、決議書查詢系統等制度，目前部分律師公會、全聯會也著手進行。

而律師法修訂討論10幾年，大幅度翻修必須要跟律師公會運作和會期議題，前年台北市律師公會退出全聯會事件則引起律師界激烈爭辯，讓人反思改革過程中團結和實踐理想的重要性。

蔡說，很慶幸在律師先進、行政院、法務部等2年努力下，全新的「律師法草案」已送入立法院審議，期待律師界合作及溝通尋求最大共識，讓草案早日通過，完整且周全回應民眾對司改的期待，也迎接全國律師組織的新時代，實踐律師使命。

副縣長陳正昇則以地主身分歡迎各地法界人士，並指出，地方對律師法新法中單軌制修訂有些聲音，盼中央考慮採納，如在非都會區對律師公會提出在地服務的必要性與公益性能有配套措施，讓地方律師公會也有所遵循，較能符合地方期待。

總統蔡英文今出席全國律師節慶祝大會，說明全新「律師法草案」已送入立法院審議，盼早...
總統蔡英文今出席全國律師節慶祝大會，說明全新「律師法草案」已送入立法院審議，盼早日通過。記者賴香珊／攝影
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總統蔡英文今出席全國律師節慶祝大會，說明全新「律師法草案」已送入立法院審議，盼早...
總統蔡英文今出席全國律師節慶祝大會，說明全新「律師法草案」已送入立法院審議，盼早日通過。記者賴香珊／攝影
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司法改革立法院國是會議
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