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天氣晴朗溪水竟暴漲 雲林釣客驚險受困被救起

2019-09-08 15:34聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣今天凌晨暴雨不停，但天亮後變晴朗，褒忠鄉一名男子到麥寮鄉新虎尾溪垂釣，看似平靜的溪水，卻突然水位暴漲，讓站在溪中攔水壩上垂釣的他，來不及逃，眼看水位快速上升，幸有人發現馬上報119，救難人員快速趕到，將他救起送醫，幸無大礙。

今天凌晨雲林各地暴雨不斷，有的地區還連下兩小時大雨，包括斗六和虎尾都傳出半夜淹水的災情，不過到了清晨，積水消退，天氣也轉為晴朗，夜晚睡得好的人，根本不知半夜曾經做大水。

今天近午，一名釣客從褒忠到麥寮新虎尾溪興同橋下垂釣，當時水位低，他即涉水走到溪中攔水壩的消波塊上垂釣，沒想到突然水位暴漲，很短時間就淹上消波塊，他來不及逃走，即爬上消波塊上待援，幸好岸上有人發現趕緊報案求救。

麥寮消防分隊火速趕到，消防員冒著強勁湍急的溪水，帶著纜繩及救生器材，涉溪救人，約半小時將釣客救起送醫，救回一命。

消防隊第三大隊長陳岳騰說，最近天氣不穩定，有時山區下大雨，下游卻晴朗，很多人不察氣候變化，到溪邊玩水垂釣，一旦遇上山洪暴發，急水往下流，很短時間讓戲水釣魚的人來不及逃命，相當危險，民眾到溪邊一定不可輕忽山區氣候變化的潛在危機，有時天氣晴朗更危險。

儘管天氣晴朗但溪水暴漲，釣客來不及逃，登上消波塊上待援，消防員涉溪將釣客救上岸。...
儘管天氣晴朗但溪水暴漲，釣客來不及逃，登上消波塊上待援，消防員涉溪將釣客救上岸。圖／消防隊提供
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儘管天氣晴朗但溪水暴漲，釣客來不及逃，登上消波塊上待援，消防員涉溪將釣客救上岸。...
儘管天氣晴朗但溪水暴漲，釣客來不及逃，登上消波塊上待援，消防員涉溪將釣客救上岸。圖／消防隊提供
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儘管天氣晴朗但溪水暴漲，釣客來不及逃，登上消波塊上待援。圖／消防隊提供
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儘管天氣晴朗但溪水暴漲，釣客來不及逃，登上消波塊上待援。圖／消防隊提供
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暴雨消防員
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