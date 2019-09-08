天氣晴朗溪水竟暴漲 雲林釣客驚險受困被救起

2019-09-08 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣今天凌晨暴雨不停，但天亮後變晴朗，褒忠鄉一名男子到麥寮鄉新虎尾溪垂釣，看似平靜的溪水，卻突然水位暴漲，讓站在溪中攔水壩上垂釣的他，來不及逃，眼看水位快速上升，幸有人發現馬上報119，救難人員快速趕到，將他救起送醫，幸無大礙。

今天凌晨雲林各地暴雨不斷，有的地區還連下兩小時大雨，包括斗六和虎尾都傳出半夜淹水的災情，不過到了清晨，積水消退，天氣也轉為晴朗，夜晚睡得好的人，根本不知半夜曾經做大水。

今天近午，一名釣客從褒忠到麥寮新虎尾溪興同橋下垂釣，當時水位低，他即涉水走到溪中攔水壩的消波塊上垂釣，沒想到突然水位暴漲，很短時間就淹上消波塊，他來不及逃走，即爬上消波塊上待援，幸好岸上有人發現趕緊報案求救。

麥寮消防分隊火速趕到，消防員冒著強勁湍急的溪水，帶著纜繩及救生器材，涉溪救人，約半小時將釣客救起送醫，救回一命。