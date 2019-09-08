陸軍男士官冒女友帳號把11歲女 上完床還狂要裸照

2019-09-08 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



陸軍一名男士官遭控涉利用女友名義申請交友軟體帳號，1人分飾2角，博取僅讀國小的11歲女童信任，帶回住處性交，再陸續要求「能不能看到臉和下面」，讓女童自拍露胸及下體影片，事發後他允諾賠30萬獲原諒，高雄地院依犯對未滿14歲女子性交罪、引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪等，輕判2年10月徒刑。可上訴。

判決指出，這名男士官曾服役陸軍後備指揮部單位，是職業軍人，他2017年5月間使用網路交友軟體，以女友名義申請帳號，認識11歲女童，再冒用女友LINE帳號名「很多身分的美女」，分飾2角，將女童「介紹」給自己，聊天間逐漸建立關係。

某天男士官相約女童放學後在超商見面，他將女童載回親戚住處，讓女童口交發生性行為得逞；同年5、6月間，他再用女友帳號傳訊「姐姐想看妹妹自慰」，引誘女童傳送自拍影片，之後他兩度自行與女童傳訊息「那能不能看到臉和下面」、「你傳一張你的裸照給我，我也傳一張我的裸照給你」，讓女童在房間自拍或錄影露胸、下體的裸照，傳給他。