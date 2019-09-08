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「小英政府備妥水柱對付人民」涉造謠？ 法官不罰他

2019-09-08 13:04聯合報 記者林伯驊╱即時報導

蔡姓男子今年6月間涉嫌在多個媒體臉書粉絲專頁，散布「不怕，小英政府已備妥水柱，可以好好對付人民。」等謠言，被警方以違反社會秩序維護法移送裁罰，不過他辯稱，有看到新聞指「警方於長榮航空罷工現場部署水柱」，橋頭地院認為他並非毫無根據，也沒影響公共安寧，裁定免罰，仍可抗告。

裁定指出，蔡姓男子今年6月21日間，分別在三立新聞、經濟日報等臉書粉絲團，留言「不怕，小英政府已備妥水柱，可以好好對付人民。才不像香港政府這麼不中用」，左營警分局認為涉及社維法「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，移送裁罰。

蔡姓男子辯稱，他在其他新聞看到警方於長榮航空罷工現場部署水柱，所以認為是政府部署的水柱，並未造謠。

法官發現，蔡姓男子的臉書留言，確實附上另篇警方部署水柱的新聞截圖，認為蔡並非完全沒根據，且他沒有自行添加任何不實訊息，也只表示「準備水柱」而非「實際使用水柱」，無法佐證已影響公共安寧。

至於他提及「不像香港政府這麼不中用」，法官認為僅是對政府作為的主觀意見，整個留言內容都沒違反注意義務，不構成散佈謠言。

無獨有偶，另名江姓男子今年7月22日下午打電話到廣播直播節目，涉發表「政府最近向美國採購已服役三、四十年遭淘汰之戰車」不實言論，也遭警方認為有涉散佈謠言，送辦裁處，不過法官認為江姓男子僅把聽聞的消息與主持人分享，當場也遭反駁。

法官指出，「此類訊息討論、辯證正是我國相較於資訊封閉、箝制的國家所引以自豪的言論自由表徵，縱使參與討論之一方所根據之資訊來源有瑕疵，也能期待透過他方多元化的聲音予以導正」，裁定江姓男子免罰，可抗告。

蔡姓男子今年6月在多個臉書粉絲團，留言「不怕，小英政府已備妥水柱，可以好好對付人...
蔡姓男子今年6月在多個臉書粉絲團，留言「不怕，小英政府已備妥水柱，可以好好對付人民。才不像香港政府這麼不中用」，遭以涉散佈謠言移送裁處，高雄地院裁定免罰。圖／翻攝臉書三立新聞粉絲團
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