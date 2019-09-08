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旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市台28線旗山往田寮方向昨天傍晚發生死亡車禍，一男一女送醫不治，此起車禍死者身分至今不明，過程離奇。警方表示，機車登記在台南市民王姓女子名下，警方聯絡不上車主，轉通知王女家屬協助認屍，不料王女二女兒指認遺體後說，「死者不是我媽媽」，而且不認識死者是誰。警方表示，死者身分無法確認，不排除兩人都是外籍人士。

昨天下午5點 30分左右，台28線24.5公里轉彎處發生車禍，一男一女騎乘機車從旗山往田寮方向行進，兩人疑似精神不濟在下坡彎道失控撞護欄，機車卡在護欄上，一對年約40歲的男女摔落15公尺深邊坡，兩人送醫雙雙不治。

機車車主為台南市王姓女子，警方依據車牌號碼，透過台南市員警聯絡王姓女車主，王女第一時間未聯絡上，改通知王女的女兒前往醫院認屍，昨晚女兒趕至醫院，指認女性遺體後卻說「這不是我媽媽」，不解兩名死者為何騎乘登記媽媽名下的機車出現在高雄市。

警方表示，今日已連絡上王姓女車主，確認死者與車主無關，車子也未通報失竊，不過王女初步表示不認識死者，對於機車是否借人使用或借名登記語帶保留，將通知王女到警局釐清疑點；依據事故現場目測，一男一女外貌非本國籍，警方不排除兩人都是外籍移工，後續要報警檢察官進一步追查死者身分。

警消下達道路邊坡找尋機車騎士與乘客，運用吊車將傷患吊起送醫。記者徐白櫻／翻攝
警消下達道路邊坡找尋機車騎士與乘客，運用吊車將傷患吊起送醫。記者徐白櫻／翻攝
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一輛從旗山往田寮方向行進的機車疑似轉彎不慎，車頭撞上邊坡護欄，一男一女墜谷不治。...
一輛從旗山往田寮方向行進的機車疑似轉彎不慎，車頭撞上邊坡護欄，一男一女墜谷不治。記者徐白櫻／翻攝
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台28線24.5公里轉彎處發生機車事故，一男一女送醫不治。記者徐白櫻／翻攝
台28線24.5公里轉彎處發生機車事故，一男一女送醫不治。記者徐白櫻／翻攝
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車主車禍
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