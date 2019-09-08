旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市台28線旗山往田寮方向昨天傍晚發生死亡車禍，一男一女送醫不治，此起車禍死者身分至今不明，過程離奇。警方表示，機車登記在台南市民王姓女子名下，警方聯絡不上車主，轉通知王女家屬協助認屍，不料王女二女兒指認遺體後說，「死者不是我媽媽」，而且不認識死者是誰。警方表示，死者身分無法確認，不排除兩人都是外籍人士。

昨天下午5點 30分左右，台28線24.5公里轉彎處發生車禍，一男一女騎乘機車從旗山往田寮方向行進，兩人疑似精神不濟在下坡彎道失控撞護欄，機車卡在護欄上，一對年約40歲的男女摔落15公尺深邊坡，兩人送醫雙雙不治。

機車車主為台南市王姓女子，警方依據車牌號碼，透過台南市員警聯絡王姓女車主，王女第一時間未聯絡上，改通知王女的女兒前往醫院認屍，昨晚女兒趕至醫院，指認女性遺體後卻說「這不是我媽媽」，不解兩名死者為何騎乘登記媽媽名下的機車出現在高雄市。