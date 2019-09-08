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兩車擦撞都涉酒駕 25歲女卻獲無罪脫身

2019-09-08 11:05聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄鳳山區南榮路與鳳南路口，去年12月凌晨2輛轎車擦撞，員警到場發現雙方竟都涉酒駕，其中施姓駕駛呼氣酒測值每公升0.52毫克，被判4月徒刑定讞；另名駕駛杜女酒測0.22毫克，檢察官回推半小時前案發時應已超過0.25毫克，但高雄地院認為每人的酒精代謝率不同，杜女也無危險駕駛跡象，判無罪。可上訴。

判決指出，25歲杜女去年12月1日凌晨3點56分許，行經鳳山區南榮路要左轉鳳南路，和對向54歲施姓男子駕駛的轎車擦撞，警方獲報到場後，4點33分許對兩人酒測，施的酒精濃度高達0.52毫克，杜女也測得0.22毫克。

施姓男子承認酒後駕車，法官依犯不能安全駕駛動力交通工具罪，判他4月徒刑，易科罰金12萬元定讞。

杜女酒測值當下雖未達0.25毫克，但檢方回推她3點多開車上路時，應已經超標，仍依公共危險罪起訴，她不服辯稱，開車之前確實在家吃摻有米酒的泡麵，但酒測值應無超標，且酒精代謝率因人體質不同，無法證實有酒駕。

法官函詢交通部運輸研究所、警政署刑事局等單位，認為每個人體質、健康、生活型態不同，體內酒精代謝會有差異，檢方以每公升0.05毫克的酒精代謝率推算，違反嚴格證據法則。

此外，法官認為當時雙方因煞車不及車禍，杜女並沒有駛入對向車道、昏睡等酒醉跡象，也沒有其他情形佐證她舉止疑有酒駕，判無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄鳳山區南榮路與鳳南路口去年12月凌晨發生車禍，警方發現雙方駕駛皆涉酒駕，但法...
高雄鳳山區南榮路與鳳南路口去年12月凌晨發生車禍，警方發現雙方駕駛皆涉酒駕，但法官認為杜女雖被測得酒精濃度0.22毫克，無法以回推證明開車時酒測超標，判無罪，可上訴。圖與本案無關。圖／本報資料照
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酒駕超標
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