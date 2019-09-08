雙薪公務員結婚22年 妻存3千萬夫剩80萬鬧離婚

2019-09-08 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



一對雙薪公務員夫妻，林姓男子婚後將薪水全數交由妻子管理，沒想到結婚22年來，妻子迅速累積個人資產高達3千萬元，先生卻僅有80多萬，林男開始懷疑陳女存這麼多錢是為了外面的小王，並對陳女有言語及肢體暴力，陳女因此訴請離婚。新竹地院法官發現陳女無法解釋為何錢都進她的口袋，造成夫妻婚姻產生嚴重裂痕，判准離婚且陳女應還500萬元給林男。

兩人結婚22年育有一子，陳女指控，10年前開始林男就無端懷疑她外遇、在外行為不檢，半夜求歡遭拒就稱「外面有人滿足你了嗎？」「我是你老公為什麼不能幹你 」、「你在外面亂搞，人類乳突病毒是你在外面傳染的，不要賴給我」、「你不會懷第二胎一定做了什麼措施」、「你在外面盡情享受吧？骯髒做了對不起我的事」等語，或訓話超過2小時、甚至作勢毆打。

陳女表示，夫妻與父母同住時，因驚動父母勸解，林男還下跪磕頭道歉，但2013年夫妻搬離娘家，林男就多次毆打她；2年前林男因病請假回台東與父母同住休養，不但開始拒絕支付家庭生活費，還不實回新竹跟蹤她，並多次返家搬走她的物品，陳女說，長期遭受先生肢體及精神暴力，經新竹地院核發通常保護令，足認身心受有不堪同居虐待，另林男於分居及保護令審理期間仍一再惡意攻擊她，無中生有地侮辱她行為舉止不端，因此訴請休夫。

林男則說，婚後他將薪水全數交給陳女管理，沒想到她狂買12筆保單，不動產價值超過1400萬元，還買凌志轎車，婚後迅速累積財產近3千萬元，可是他卻只剩80多萬，他不想離婚，但若法官判離，他希望能依法拿回財產差額的一半，他說陳女聲請暫時保護令後，訴請離婚又因故撤回，迅速將保單解約取得6百萬元，隨即匯給岳母，顯見聲請暫時保護令時即預謀脫產，自始至終均在惡意減少他分配夫妻剩餘財產的數額。林男說，2年前陳女交還他的提款卡，他才發現帳戶內的錢根本不夠繳卡費及保費。