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雙薪公務員結婚22年 妻存3千萬夫剩80萬鬧離婚

2019-09-08 11:04聯合報 記者張雅婷╱即時報導

一對雙薪公務員夫妻，林姓男子婚後將薪水全數交由妻子管理，沒想到結婚22年來，妻子迅速累積個人資產高達3千萬元，先生卻僅有80多萬，林男開始懷疑陳女存這麼多錢是為了外面的小王，並對陳女有言語及肢體暴力，陳女因此訴請離婚新竹地院法官發現陳女無法解釋為何錢都進她的口袋，造成夫妻婚姻產生嚴重裂痕，判准離婚且陳女應還500萬元給林男。

兩人結婚22年育有一子，陳女指控，10年前開始林男就無端懷疑她外遇、在外行為不檢，半夜求歡遭拒就稱「外面有人滿足你了嗎？」「我是你老公為什麼不能幹你 」、「你在外面亂搞，人類乳突病毒是你在外面傳染的，不要賴給我」、「你不會懷第二胎一定做了什麼措施」、「你在外面盡情享受吧？骯髒做了對不起我的事」等語，或訓話超過2小時、甚至作勢毆打。

陳女表示，夫妻與父母同住時，因驚動父母勸解，林男還下跪磕頭道歉，但2013年夫妻搬離娘家，林男就多次毆打她；2年前林男因病請假回台東與父母同住休養，不但開始拒絕支付家庭生活費，還不實回新竹跟蹤她，並多次返家搬走她的物品，陳女說，長期遭受先生肢體及精神暴力，經新竹地院核發通常保護令，足認身心受有不堪同居虐待，另林男於分居及保護令審理期間仍一再惡意攻擊她，無中生有地侮辱她行為舉止不端，因此訴請休夫。

林男則說，婚後他將薪水全數交給陳女管理，沒想到她狂買12筆保單，不動產價值超過1400萬元，還買凌志轎車，婚後迅速累積財產近3千萬元，可是他卻只剩80多萬，他不想離婚，但若法官判離，他希望能依法拿回財產差額的一半，他說陳女聲請暫時保護令後，訴請離婚又因故撤回，迅速將保單解約取得6百萬元，隨即匯給岳母，顯見聲請暫時保護令時即預謀脫產，自始至終均在惡意減少他分配夫妻剩餘財產的數額。林男說，2年前陳女交還他的提款卡，他才發現帳戶內的錢根本不夠繳卡費及保費

法官調查夫妻都是公務員，林男薪水還高於陳女，但陳女婚後名下有多達12筆保單及夫妻婚後財產差額達1千萬元，法官認為陳女是婚後收入實際管理者，理應就夫妻間之財務事宜合理使用分配，但管理結果竟導致夫妻財力差異甚鉅，造成婚姻產生裂痕，因此判准離婚，且判陳女應付差額半數的5百萬元給林男。

一對雙薪公務員夫妻，林姓男子婚後將薪水全數交由妻子管理，沒想到結婚22年來，妻子...
一對雙薪公務員夫妻，林姓男子婚後將薪水全數交由妻子管理，沒想到結婚22年來，妻子迅速累積個人資產高達3千萬元，先生卻僅有80多萬。圖／報系資料照
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