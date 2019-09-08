台中摩鐵衝業績 竟與應召站合作推「2小時500」方案

2019-09-08 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市朱姓男子是南屯區某汽車旅館的副理，他在前年底為達成公司交付的業績任務，與應召站合作，每日將空房間以一間2500至3500元的價格租給業者，若有男客要性交易，只要向櫃台表明「2小時500元」，朱就會提供房間，並請應召小姐到男客房內進行交易，交易結束後，應召小姐再從酬金交付500元給櫃台，朱利用額外收取的費用，達成公司績效；一審認定朱涉妨害風化，判刑6月，得易科，緩刑2年，緩刑期間提供義務勞務。

判決書指出，朱姓男子是台中市南屯區汽車旅館的副理，負責櫃台、客房管理、房間出租等工作。朱在前年12月至去年1月間，為了達成公司要求的業績，與應召站業者合作，每天將一間房間租給應召站，收取每天2500元至3500元房費，應召站透過網路等管道找來男客後，再要男客性交易前，向櫃台表明「2小時500元」的暗號，並同意訪客入房。

應召站業者隨後找來大陸女子與男客進行性交易，男客交付買春費用後，再由應召女子付款500元的房費給櫃台，朱就與會記人員將該房費收取後作帳，達成公司規定的績效要求，朱並未實際收取到任何利潤。

警方接獲線索後，在去年1月3日下午持搜索票前往查緝，查獲兩名從事性交易的大陸女子、交班報表、住宿旅客名單、櫃台營業細項登記表等資料，全案依圖利容留性交罪將朱函送法辦。