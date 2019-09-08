運將脾氣暴躁常辱罵毆打妻子 法官判准離婚

2019-09-08 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



吳姓計程車司機和妻子結婚後，吳妻主張先生脾氣暴躁，經常辱罵她，還無故毆打她，兩人4年前分居後，先生仍會出言辱罵她，吳妻向台南地院請求離婚；吳雖承認脾氣不好但否認辱罵或是動手打妻子，台南地院法官以吳妻提出手機訊息佐證，但吳未舉證證實自己的說詞，最後採信吳妻說法，判准離婚，全案可上訴。

吳妻主張，她和先生1986年間結婚，育有3名子女，都已成年。結婚後，因先生脾氣暴躁，經常辱罵她、以恐嚇語氣和她講話，經常無故毆打她，約4年前，兩人分居後，先生有時候要錢才會來找她，仍會辱罵她，已難以維繫婚姻，依民法第1052條第2項之規定訴請離婚。

吳則主張，妻子說他30年前脾氣暴躁，他承認，但時間已久遠，婚姻持續期間，從未曾對妻子有暴力或言詞恐嚇，夫妻婚後長久共同生活在一起，為事爭吵在所難免，他非無業遊民，平日靠駕駛計程車維生，分居後不曾向妻子伸手要錢事。

法官調查，吳妻主張，除提出訊息紀錄數件為證，且經女兒證述，先生也不否認脾氣暴躁，至於吳否認妻子指控其他主張，未舉證以實其說，自難採信。