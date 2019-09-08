法官難為！ 光刑事去年地院結案47萬件

2019-09-08 05:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



民眾涉訟，最在意判決結果，不過進入審判後，往往是漫長的等待。審判程序冗長，不見得是法官「慢慢來」，近幾年來血汗司法的議題獲關注，問題就在全國的訴訟案件「太多了」；以台灣高等法院上月剛分發的法官新收案為例，刑事庭法官收到47件，民事則有66件，實務上難以期待速審速決。

桃園地院刑事庭率全國之先，在8月28日法官調動日時成立「積案清理小組」，由專庭庭長與法官來處理繁雜的舊案，減輕新手法官的負擔，讓案件能順暢。桃院院長邱瑞祥表示，希望從各個環節來改變，讓桃院可朝正向發展，也讓同仁有合理的工作環境。

法院體系概分一、二、三審，再區分刑事、民事、智慧財產，或三級二審的行政法院，每個法院的特性、案件性質都不同，無法直接以平均數來比較每個法官手上的未結案件量。若從去年地方法院刑事終結案件來看，全國有47萬7千餘件，其中台中地院有5萬8千件，新北院以5萬6千餘件居次，第三為桃園地院為5萬2千餘件；規模較小的福建連江地院僅有206案。

案件多的地院多半人口數也多，雖然台中、新北與桃園居前三位，但以案件的「質」來看，台北地院無疑是最受矚目的地院，不僅內容龐雜的金融犯罪案件量多，承審重量級政治人物訴訟，社會新聞的關注度也最高，有法官苦嘆「一件就倒」。

司法院表示，各級法院都訂有自律基準，一般來說若90日內法官都沒動作，研考科就會催辦，再30日又文風不動，即送自律委員會。這時，法院院長可依職權發命令促其注意或警告；當職務評定為「不良好」，年終獎金就飛了。

以往司法院業務檢查時，多半是查看書面資料，但書面資料又厚又重，難以當下消化，有書記官以「檢卷」為由含糊而過，但現在有「線上研考」制度，很難再蒙混過關。司法院表示，有時案件遲延是因為當事人在國外，或是送鑑定的報告還沒回來，不能歸咎法官，通常案件遲延的問題在法院內部即可解決，很少有法官懶到不行審理。