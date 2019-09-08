積案量全台最高「地獄級法院」 桃園地院4人小組清舊案

2019-09-08 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園地方法院積案量龐大，一度逼近全台法院積案總數一半，因此常被戲稱為「地獄級」法院，為解決多年沉痾，桃院成立「積案清理小組」，由4名法官組成合議庭，專解決異動股留下的繁雜陳年舊案，9月上路展開1年試營運期。

積案是指遲延案件加上視為不遲延案件，其中遲延案件桃院從2010年42件，一路暴增至去年12月最高513件，至今年7月降至322件；根據6月統計，全台地院加上高院遲延案件共968件，桃院就有359件，佔總體百分之37，數字可觀。

多年來桃院雖曾嘗試著手解決，但始終無人落實，庭長蕭世昌決定身先士卒，向院長邱瑞祥請願並卸下行政庭長一職，擔任積案清理小組審判長，與法官紀榮泰、洪瑋嬬，徐漢堂組成4人合議庭，目標針對遲延案件妥速審結。

該計畫提出後，蕭和同仁擬定細則，並一一到各法官辦公室說明想法，6月經桃院刑事庭70多名法官開會表決，有3分之2的法官同意，8月23日法官會議通過，9月上路展開1年的試營運，桃園地檢也派4名公訴檢察官對應。

蕭世昌表示，根據今年15個異動股所有未結案件，經分案審核小組優先把質量大、複雜度高的遲延積案分給小組，目前一共分到80件案，其中以2011年中科院貪汙案最久，其餘多為2012至2015年金融、 貪汙或性侵案件等矚目案件。

蕭指出，複雜、難度高的積案分走後，剩餘再由其他新派來的法官承辦，目的是由小組專心處理陳年舊案，同時讓新進法官手頭上多些新案、少點舊案。

邱瑞祥認為，解決桃院積案的成敗關鍵仍在於人，小組成員耐得住苦，他除了投注行政資源，也督促各庭長、審判長，多和庭員分享辦案經驗，一起努力讓積案降低，未來朝法官專業、久任目標，妥速審理案件。