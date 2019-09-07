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懷疑女兒遭性侵 父竟找朋友佯裝「刑警」上門問筆錄

2019-09-07 22:00聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣鍾姓男子因懷疑女兒多年前遭小忠（化名）性侵，為找到小忠，鍾父查到小忠住在岳母家後，帶著友人薛姓夫妻檔，薛還帶著電擊槍，3人佯稱刑警要問案做筆錄；後來小忠岳母察覺對話有異狀「要做掉全家」趕緊報警，才發現3人是假刑警。苗栗地院審理後，3人依共同冒充公務員而行使其職權，判薛姓男子處拘役55天、鍾父與薛妻處拘役40天，均可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，鍾姓父親懷疑女兒多年前遭小忠性侵，為找到小忠當面問清楚，與薛姓夫妻檔，3人冒充刑警，追查出小忠住岳母家，並取得小忠岳母家的電話。今年2月下旬下午5點多，薛用手機打電話給小忠岳母，冒充苗栗縣警局竹南警分局刑警，稱查案子，小忠岳母不疑有他，當天下午6點多，3人到小忠岳母家。

當時岳母家1樓有客人，發現薛的腰際配戴疑似手槍的電擊槍，不疑有他，讓鍾等3人到2樓找小忠。薛一見到小忠，追問10多年前，有沒有性侵某女，薛妻則持筆及筆記本佯裝記錄，小忠否認性侵。

薛見小忠否認，竟脫口「如果我女兒遇到這種事，我除了把加害人做掉，還會做掉加害人全家」。小忠岳母發現後，這不是警察該說的話，加上小忠岳父聽見爭執，要求對方出示警察證明文件都遭拒絕，趕緊報警，警方到場後，身分當場遭拆穿。

苗栗地院審理時，鍾辯稱，從頭到尾沒有說自己是警察；薛辯稱，當天要去之前，是由他打電話給小忠岳母，但沒有表明警察；薛妻辯稱，當天她是跟著丈夫去，不認識對方，在2樓時沒拿筆記本，拿的是手機。

法官採信到場處理員警、證人小忠岳母等說法，法官認為，3人為求當面質問對方有無性侵行為，竟以冒充司法警察為手段，進入對方家中，破壞法秩序，所為實不足取，犯後否認犯行，難認悔意，審酌3人扮演的角色與工作分配輕重，薛自稱刑警，並帶電擊槍情節最重，鍾與薛妻在一旁協助。判薛處拘役55天，可易科罰金，鍾與薛妻處拘役40天，可易科罰金。全案可上訴。

苗栗地院。報系資料照
苗栗地院。報系資料照
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警察性侵
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