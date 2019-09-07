散布蔡英文修官邸花1億假消息 法院認沒造成恐慌不罰

2019-09-07 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園50歲朱姓退伍軍人7月10日在臉書張貼1張蔡英文總統照片，上面還寫有「修官邸1億2000萬」等不實圖文，總統府接獲檢舉交刑事局偵辦，依違反社會秩序維護法將他送辦，朱坦言未查證，但深信無風不起浪；桃園地院認為，朱雖散布謠言，但無證據顯示此舉引起民眾恐慌，裁定不罰。

警方調查，朱男因為一時氣憤，當天下午3點多將一張寫有「修官邸一億兩千萬超前三任16年總和8七萬買車四千萬」的不實圖案PO上臉書，經民眾向總統府檢舉後，全案經刑事局偵辦，認為朱張貼不實圖案，足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法將他送辦。

社維法中散佈謠言是指，行為人主觀上須有將明知為不實事實散發於公眾的目的，並於客觀上先以語言或文字等意思表示，將該不實事實捏造以謠言呈現，再以語言或文字等方式散布於公眾，且內容足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，而有影響公共安寧的情形。

審理時，朱坦承在臉書張貼該圖案，但辯稱是看到別人張貼，自己再轉貼的，已經忘記在哪看到，雖然不知道開圖案的真實性，但他相信無風不起浪，認為百分之八、九十是真實的。

法院查，該不實圖案的內文，總統府今年3月22日就已經由總統府發言人張惇涵證實為不實，而且其中修繕費用部分，也可在2016年中央政府預算相關資料查詢，另有中央社新聞參酌，而朱PO文日期距總統府澄清後已3個多月，朱只要稍加查證，就可知道該不實圖案內容屬於謠言。

法院認為，朱未查證就直接散布，行為屬於散布謠言無誤，然而一般民眾在面對該等無確切根據，並與政府預算編列相關論述時，自有查證能力，未必會全盤相信，該謠言雖可能造成人民對政府之不信任，但不信任感是否足以轉化成畏懼或恐慌情緒，而影響公共安寧，仍有疑慮。