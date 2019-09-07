又暴走罵律師「腦袋壞掉」 法官柯盛益遭火速送評鑑

2019-09-07 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



時任高雄地方法院法官柯盛益因屢次當庭辱罵律師、當事人，2011年遭移送公懲會懲戒決議休職1年，前年復職後轉調橋頭地方法院。豈料，柯又在今年2月開庭審理解散合夥事業民事案件時，羞辱黃姓律師「腦袋壞掉」、「讀書讀到後背」，經律師向橋院陳情，自律委員會確認屬實，決議將柯盛益送法官評鑑委員會議處。評鑑結果可望在近期出爐。

據了解，柯盛益今年2月審理一件民事案件時，質疑辯護律師備位聲請恐無法執行，當庭惡言飆罵律師「讀書讀到後背」，並酸他丟臉、不知道民事訴訟法怎麼念的。挨罵的律師不滿受辱，怒向橋頭地方法院陳情。

橋頭地方法院行政庭長黃宗揚表示，院方在今年2月間接獲律師陳情，隨即展開調查，經調閱開庭錄音，證實確有辱罵情節。橋頭地方法院自律委員會討論，認為柯盛益言行不妥、情節重大，決定送評鑑。

現年64歲的柯盛益暴走紀錄不少，開庭時老愛罵「哭夭」、「垃圾」，2008年任高雄地院法官時，就因辱罵律師「垃圾人」、「GGYY」遭投訴；2011年還當庭譏諷聲請保護令的當事人「不會做老婆」、「如果是我，就不會跟你結婚」，讓當事人心理再度受創。

當時高雄地方法院自律委員會主動介入調查，建請司法院懲戒，隨後監察院也通過彈劾，在2011年12月23日決議柯盛益休職1年，且彈劾案文明寫，「台灣高雄地方法院法官柯盛益於任職該院法官期間，開庭審理案件，問案態度不良，嚴重戕害司法形象，核有重大違失。」

柯盛益休職1年，復職調任橋頭地方法院，曾服職執行處後才轉調民事庭，卻又再爆失言遭送評鑑。據悉，柯盛益在自律委員會啟動調查後，曾說「很抱歉、會改善」，但橋院自律委員會調閱開庭錄音後，證實卻有言詞失當，隨即決議送法官評鑑委員會議處。