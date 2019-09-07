親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

郭台銘會日媒 鬆口「朝參選方向準備」

又暴走罵律師「腦袋壞掉」 法官柯盛益遭火速送評鑑

2019-09-07 19:19聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

時任高雄地方法院法官柯盛益因屢次當庭辱罵律師、當事人，2011年遭移送公懲會懲戒決議休職1年，前年復職後轉調橋頭地方法院。豈料，柯又在今年2月開庭審理解散合夥事業民事案件時，羞辱黃姓律師「腦袋壞掉」、「讀書讀到後背」，經律師向橋院陳情，自律委員會確認屬實，決議將柯盛益送法官評鑑委員會議處。評鑑結果可望在近期出爐。

據了解，柯盛益今年2月審理一件民事案件時，質疑辯護律師備位聲請恐無法執行，當庭惡言飆罵律師「讀書讀到後背」，並酸他丟臉、不知道民事訴訟法怎麼念的。挨罵的律師不滿受辱，怒向橋頭地方法院陳情。

橋頭地方法院行政庭長黃宗揚表示，院方在今年2月間接獲律師陳情，隨即展開調查，經調閱開庭錄音，證實確有辱罵情節。橋頭地方法院自律委員會討論，認為柯盛益言行不妥、情節重大，決定送評鑑。

現年64歲的柯盛益暴走紀錄不少，開庭時老愛罵「哭夭」、「垃圾」，2008年任高雄地院法官時，就因辱罵律師「垃圾人」、「GGYY」遭投訴；2011年還當庭譏諷聲請保護令的當事人「不會做老婆」、「如果是我，就不會跟你結婚」，讓當事人心理再度受創。

當時高雄地方法院自律委員會主動介入調查，建請司法院懲戒，隨後監察院也通過彈劾，在2011年12月23日決議柯盛益休職1年，且彈劾案文明寫，「台灣高雄地方法院法官柯盛益於任職該院法官期間，開庭審理案件，問案態度不良，嚴重戕害司法形象，核有重大違失。」

柯盛益休職1年，復職調任橋頭地方法院，曾服職執行處後才轉調民事庭，卻又再爆失言遭送評鑑。據悉，柯盛益在自律委員會啟動調查後，曾說「很抱歉、會改善」，但橋院自律委員會調閱開庭錄音後，證實卻有言詞失當，隨即決議送法官評鑑委員會議處。

橋頭地方法院表示，院方接到陳情後立即調查，絕無護短。

橋頭地方法院民事庭法官柯盛益再爆當庭羞辱律師，月前遭自律委員會送法官評鑑委員會議...
橋頭地方法院民事庭法官柯盛益再爆當庭羞辱律師，月前遭自律委員會送法官評鑑委員會議處。報系資料照
分享

民事訴訟司法院結婚
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

散布蔡英文修官邸花1億假消息 法院認沒造成恐慌不罰

2019-09-07 19:37

一個「肖」字各自表述惹告侮辱 法官解析後判他無罪

2019-09-07 18:33

沒戴安全帽被開單 騎士嗆警「你流氓？」再罰2000元

2019-09-07 18:33

冷卻器漏水害踩滑 消費者痛摔傷腰椎怒求償200萬元

2019-09-07 17:20

被檢舉未保持車距反控對方超速127公里 法官：都可罰

2019-09-07 16:49

闖紅燈被檢舉 他稱月薪僅2萬交不到女友要法官撤單

2019-09-07 14:57

84歲嬤患白內障又無子女養 家樂福偷金莎被判罰3千

2019-09-07 14:55

北市超速車禍多 這些路段加強移動式測速照相

2019-09-07 14:55

韓國瑜直播提醒中秋勿酒駕 高市警動員2000人次執法

2019-09-07 14:38

11歲女童遭媽的男友迷姦 醒後傳訊男友「我被上了」

2019-09-07 14:33

疑因債務糾紛擄人勒索15萬 男被砍傷丟包嘉義醫院

2019-09-07 12:17

嫌樓上住戶太吵無法入眠 女子求償50萬敗訴

2019-09-07 10:16

恍惚撞前車害孕婦重傷胎兒慘死 肇事男涉傷害被起訴

2019-09-07 10:14

變態牧師猥褻國中少女 摸胸還鎖浴室強襲下體

2019-09-07 09:48

鳥友付6千買藍磯鶇 賣家扯「鳥死了」被判1年4月

2019-09-07 09:47

詐領助理費 竹市議員顏政德判刑

2019-09-07 00:27

夾娃娃機執法更明確 經部：地方可自訂自治條例

2019-09-07 00:24

夾娃娃機保證取物 北市：稽查做白工又擾民

2019-09-07 00:19

疑浮報助理費 新北市議員高敏慧被聲押

2019-09-07 00:15

「受騙激發創業靈感」他變百萬詐欺犯

2019-09-07 00:12

孕妻遭輾斃 癌夫傷心到忘了「一件事」挨告

2019-09-07 00:00

疑浮報助理費 新北市議員高敏慧遭約談

2019-09-06 22:09

涉詐助理費 新北市女議員遭約談

2019-09-06 20:13

台藝大教師甄選爆不公 前校長謝顒丞判刑1年6月

2019-09-06 17:53

【即時短評】警政署積極防詐 副所長卻拒受理詐騙案？

2019-09-06 17:33

副所長遭爆不願在三聯單蓋章 控員警妨害名譽不起訴　

2019-09-06 17:18

科學園區旁設大麻種植及加工廠 3男聲押獲准

2019-09-06 17:15

涉貪考察費！助理遭判3月刑 高市前議員無罪

2019-09-06 16:46

中壢KTV馬伕遭砍到見骨慘死 凶手殺人罪嫌起訴

2019-09-06 16:43

詐領助理費 國民黨新竹市議員顏政德遭判刑

2019-09-06 16:32

汐止槍擊案槍手改口財務糾紛 檢依殺人未遂起訴

2019-09-06 16:19

癌男撿到錢載孕妻報案 途中出車禍一屍兩命還挨告侵占

2019-09-06 15:37

詐團收購門號行騙 1年得手1850萬元

2019-09-06 14:06

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12
看更多

熱門文章

孕妻遭輾斃 癌夫卻因傷心到忘了「這個動作」而挨告

2019-09-06 20:39

「我失去了希望」 兩女留字條 疑跳碧潭輕生

2019-09-06 20:14

找到6年失蹤兒老婦謝恩 警官：一張感謝卡完勝獎懲令

2019-09-07 10:10

坐牢月入3萬？ 他虐死女童還想挑監獄撈錢

2019-09-07 09:00

疑浮報助理費 新北市議員高敏慧被聲押

2019-09-07 00:15

外送員該不該送上樓？他爬6樓見一幕心酸 「只差沒餵吃飯」

2019-09-07 11:08

影／超車不慎撞加油站牌 汽車騰空飛起翻過去

2019-09-07 14:35

3閨蜜拿喜帖喜餅宴客當天直接放鳥 網友：一場婚禮看透人情冷暖

2019-09-07 11:40

私菸案男大生貼文被指抹黑陳菊 法官認言論自由不罰

2019-09-07 11:46

姪媳下體驗出伯父DNA 鐵證無效他被判無罪

2019-09-06 22:07

普悠瑪又出包 疑輪軸過熱冒煙 400乘客急疏散

2019-09-06 23:56

2女碧潭踩天鵝船落水輕生 今晨尋獲一女已死亡

2019-09-07 10:34

北市信義區晚間鬥毆 兩男遭砍傷急救

2019-09-06 22:47

影／北市大型重機車禍 男騎士噴飛頭破血流當場不治

2019-09-07 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top