沒戴安全帽被開單 騎士嗆警「你流氓？」再罰2000元

2019-09-07 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



戴姓男子6月22日下午6時29分騎機車行經台南市永康區中山南路及中華路口，沒戴安全帽且手持香菸等違規，遭員警攔查製單告發，他嗆聲「你流氓逆啦，你流氓嗎？」，反控員警情緒不好、站三七步。員警認為穿著制服依法執勤不容挑釁，再依違反社會秩序維護法送辦，新市簡易庭裁罰2000元，可上訴。

判決指出，案發當時，戴遭員警發現騎乘機車未戴安全帽及手持香菸等違規，加以攔查，並依違規事項製發告發單。戴心生不滿，先以快速含糊方式報出身分證字號，使員警無法順利進行身分查驗，又嗆聲「你流氓逆啦，你流氓嗎？」。

戴辯稱，事發現場太吵雜，他與員警都很大聲，他覺得員警情緒不好、站三七步，因此才說員警「站那個三七步，你是流氓逆啦？你流氓嗎？」。他坦言，當時在場執勤員警有穿著制服執行勤務，也知道講話對象是警察。

警方除依道路交通管理處罰條例製單告發外，認公權力不容挑釁，再依違反違反社會秩序維護法送辦。

判決表示，民眾於員警執行勤務時，對於員警的態度、情緒有所不滿，可以平和的詞語當場向執勤員警反應；況且，執勤員警態度是否不佳僅戴片面之詞。戴因違反交通規則遭攔查告發，當時員警身著警察制服，且當事人也知道員警在執行勤務中，對於穿著警察制服代表公權力執勤中的員警以「流氓」的詞語相加，顯然不當。