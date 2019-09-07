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一個「肖」字各自表述惹告侮辱 法官解析後判他無罪

2019-09-07 18:33聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市一宮廟香火鼎盛，但許姓宮廟人員因細故與李姓男子起衝突，李當眾直說「不要聽他在那邊肖」。許一聽到「肖」字，只覺自己遭罵瘋子受辱，怒提告公然侮辱並求償10萬元。然而，業經橋頭地方法院審理，細究前後文語意，認為李無意辱罵，可能是許自行摘取部分文字、擴大解釋，判李無罪。

判決指出，李男去年2月19日率眾至該宮廟，企圖挪動在管委會辦公室的櫃子，與許姓公廟人員起衝突。事後，許控訴李男逕自把管委會辦公室內的東西搬來搬去，自己出言遏止「再動，我會提告」，卻反被李當眾回嗆「不要聽那個瘋子說話」，還不只一次辱罵「神經病」，自認遭公然侮辱，憤而提告求償。

然而，李男堅決否認有意公然侮辱，辯稱只是要跟自己的信眾喊話，說不要理會許。

橋頭地方法院勘驗現場錄影畫面譯文，發現李男當時先與在場另名女子起衝突，直到許跳出來說「這邊是管委會的辦公室，你們動這些東西，是影響到管委會的範圍」，李才背對許、面對在場其他人說，「你們不要聽他的，不要聽他在那邊肖」，並直呼「喬啦（台語）」。過程中，李男都未直接對許辱罵「瘋子」、「神經病」等字眼。

法官分析前後文語意，認為李男應只是向在場人喊話「無庸理會許的說詞」，不能將整句話中的「肖」字單獨從文句中抽離，就認為他在辱罵人「瘋子」。橋頭地方法院勘驗完現場影像後，認為有可能是許聽聞上述言論後，自行摘取部分文句，並擴大解釋；若單純看李男言詞，應無意侮辱他人名譽、人格。

綜合考量後，橋頭地方法院判李無罪，並駁回許的求償，可上訴。

高雄市李姓男子與旁人起衝突時，一句「不要聽他在那邊肖」慘挨告公然侮辱，但法院看完...
高雄市李姓男子與旁人起衝突時，一句「不要聽他在那邊肖」慘挨告公然侮辱，但法院看完前後文，認為他無意辱罵，判他無罪。記者賴郁薇／攝影
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公然侮辱台語高雄市
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