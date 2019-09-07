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金門衛生局長酒後發飆！暴力推擊急診醫 衛福部官員：舉世首見

冷卻器漏水害踩滑 消費者痛摔傷腰椎怒求償200萬元

2019-09-07 17:20聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市劉姓民眾前年在全國電子門市選購「型號AC5507F 北方移動式冷卻器」，但冷卻器才入手1個多月，竟出現漏水情況。劉姓民眾前年8月間返家、在客廳走動時，不小心踩到漏水所致的水灘，慘傷腰椎，怒向冷卻器出產公司、銷售門市求償2百餘萬元。高雄地方法院認定冷卻器確實有瑕疵，2公司得負損害賠償責任，判連帶賠償24萬餘元。

劉姓民眾指控，當時沒注意到冷卻器漏水，讓地板積有大片水灘，走動時不小心踩水痛摔，造成腰椎第五節及薦椎第一節外傷性神經損傷；自行服藥數日仍未見好轉，劉才赴診所就診，經轉診至大醫院脊椎骨科，接受高頻熱凝療法併硬膜外注射手術。術後，醫師特意叮囑要追蹤半年以上。

劉姓民眾自認在正常合理情況下使用冷卻器，卻因漏水瑕疵受傷；傷後不只疼痛難眠，還得不斷施打類固醇，甚至無法工作，憤而向廠商、門市求償醫藥費、交通起居費用、工作損失及精神慰撫金共238萬5440元。

然而，出產廠商強調，該冷卻器經標準檢驗局檢驗，符合規定並有商品安全標章，在正常使用狀況下，安全性無虞。廠商、門市均稱，劉姓民眾應舉證證明其傷害與冷卻器漏水有因果關係。

據悉，劉姓民眾在前年7月5日赴門市選購北方國際公司生產的冷卻器，卻在8月18日踩滑摔倒，隨後在8月26日將髒汙的冷卻器綠色蜂巢式濾網拆下，帶至門市更換；更在同年9月19日、29日兩度要求廠商回收舊機、換新機，最後在11月24日要求北方國際公司收回更換後第3台移動式冷卻器，並要業者退還當初購買冷卻器的2780元。

當時替劉姓民眾處理到府換機事宜的北方公司員工證稱先說「機器外殼底部有水」，劉姓民眾買的冷卻器水簾旁破損明顯，依他工作經驗判斷，過去也曾看過冷卻器蜂巢濾網破損案例，因濾網一開始就被裝在機器內部，並非消費者帶回家後才自行安裝，懷疑有可能是機器製造、組裝時，因按壓所致的瑕疵。

與劉姓民眾同住的姪子也說，他當時一聽到劉大叫，趕到客廳時就看到地板上有水，冷卻機器下方也有水，懷疑是冷卻器漏水，「因為周遭沒有其他會漏水的東西」。

案經高雄地方法院審理認為，出產廠商有義務確保產品安全，但該冷卻器因出廠時，濾網安裝不當釀瑕疵，導致水未循原有路徑流往集水處，反而從旁溢出，甚至慘害消費者受傷；以此認定出貨廠商違反消保法，又北方公司透過全國電子門市銷售冷卻器，2公司應負連帶賠償責任。

法官審結認為，劉姓民眾索賠醫療費、交通費有理，但因醫院回函稱，劉僅回診追蹤2次，無法證明劉確實持續就醫、休養5月，求償薪資損失無理；綜合考量後，高雄地方法院判北方公司、全國公司連帶賠償16萬3420元，再加上懲罰性賠償金8萬元，共得賠償24萬3420元，可上訴。

高雄市劉姓民眾購買的冷卻器疑有漏水，害他跌倒摔傷，怒求償200餘萬元，高雄地方法...
高雄市劉姓民眾購買的冷卻器疑有漏水，害他跌倒摔傷，怒求償200餘萬元，高雄地方法院判出貨廠商、銷售門市連帶賠償24萬3420元，可上訴。示意圖／ingimage
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漏水類固醇
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