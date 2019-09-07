被檢舉未保持車距反控對方超速127公里 法官：都可罰

2019-09-07 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



林姓男子開車在國道一號，因變換車道未保持行車安全間隔及距離，與同向鄰車相距不到1公尺，鄰車駕駛必須減速以拉開兩車距離閃避，方能避免二車發生碰撞，因而檢具行車記錄器舉發。林男被警方開單裁處3千元，不服提起行政訴訟，反指檢舉人車速高達127公里，違反行政程序法，要求撤銷罰單，但法官駁回，認為兩車都有違規行為，檢舉人超速可另行告發，不影響舉發效力。

林男去年12月11日下午5點多，開自小客行經國道一號北向33.1公里處時，因變換車道未保持行車安全間隔及距離，被民眾提供檢舉資料，國道公路警察局第一公路警察大隊警查證後，認違規屬實舉發，台北市區監理所依道路交通管理處罰條例裁處3千元，林男不服提起行政訴訟。

林男主張，據民眾所提供之行車紀錄器影像檔，該影像檔一開始就顯示檢舉人車輛加速至時速127公里，檢舉人拿自己超速違規之影像去檢舉他人違規，檢舉人並非一個誠信之人，應類推適用行政程序法第8條規定，認本件舉發違反誠信原則。證據係屬違法取得的證據，警察機關引用瑕疵證據當作原處分之證據，有違行政程序法第10條規定。

檢舉人當時時速顯示127公里，檢舉人車輛當時係違規超速的直行車，是否還有優先路權？如果違規超速至127公里的直行車仍有優先路權，這已超過一般社會認知，舉發機關即被告未注意檢舉人車輛已超速至127公里，有違行政程序法第9條規定。再一般外側車道都是車速慢的，我沒有辦法預見到檢舉人的車速這麼快。並聲明：原處分撤銷。

台北市區監理所指出，舉發機關函復表示，員警審視違規事實明確後所擷取影像資料，經檢視違規檢舉資料，系爭車輛違規屬實，舉發核無不當。

法官認為，原告林男當時行駛於較內側車道，並位於檢舉人車輛所行駛同向最外側車道之左前方，原告旋於使用右側方向燈，將車輛由較內側車道變換至最外側車道，於變換車道過程中，檢舉人車輛之左前車頭已與系爭車輛相距不到1公尺，原告猶持續向右側行駛變換車道至檢舉人車輛之前方，造成檢舉人必須減速以拉開與系爭汽車之距離閃避，方能避免二車發

生碰撞等情。原告變換車道時，確未依高速公路及快速公路交通管制規則、道路交通安全規則禮讓直行車即檢舉人車輛，並與直行之檢舉人車輛保持安全距離及間隔。