被檢舉未保持車距反控對方超速127公里 法官：都可罰
林姓男子開車在國道一號，因變換車道未保持行車安全間隔及距離，與同向鄰車相距不到1公尺，鄰車駕駛必須減速以拉開兩車距離閃避，方能避免二車發生碰撞，因而檢具行車記錄器舉發。林男被警方開單裁處3千元，不服提起行政訴訟，反指檢舉人車速高達127公里，違反行政程序法，要求撤銷罰單，但法官駁回，認為兩車都有違規行為，檢舉人超速可另行告發，不影響舉發效力。
林男去年12月11日下午5點多，開自小客行經國道一號北向33.1公里處時，因變換車道未保持行車安全間隔及距離，被民眾提供檢舉資料，國道公路警察局第一公路警察大隊警查證後，認違規屬實舉發，台北市區監理所依道路交通管理處罰條例裁處3千元，林男不服提起行政訴訟。
林男主張，據民眾所提供之行車紀錄器影像檔，該影像檔一開始就顯示檢舉人車輛加速至時速127公里，檢舉人拿自己超速違規之影像去檢舉他人違規，檢舉人並非一個誠信之人，應類推適用行政程序法第8條規定，認本件舉發違反誠信原則。證據係屬違法取得的證據，警察機關引用瑕疵證據當作原處分之證據，有違行政程序法第10條規定。
檢舉人當時時速顯示127公里，檢舉人車輛當時係違規超速的直行車，是否還有優先路權？如果違規超速至127公里的直行車仍有優先路權，這已超過一般社會認知，舉發機關即被告未注意檢舉人車輛已超速至127公里，有違行政程序法第9條規定。再一般外側車道都是車速慢的，我沒有辦法預見到檢舉人的車速這麼快。並聲明：原處分撤銷。
台北市區監理所指出，舉發機關函復表示，員警審視違規事實明確後所擷取影像資料，經檢視違規檢舉資料，系爭車輛違規屬實，舉發核無不當。
法官認為，原告林男當時行駛於較內側車道，並位於檢舉人車輛所行駛同向最外側車道之左前方，原告旋於使用右側方向燈，將車輛由較內側車道變換至最外側車道，於變換車道過程中，檢舉人車輛之左前車頭已與系爭車輛相距不到1公尺，原告猶持續向右側行駛變換車道至檢舉人車輛之前方，造成檢舉人必須減速以拉開與系爭汽車之距離閃避，方能避免二車發
生碰撞等情。原告變換車道時，確未依高速公路及快速公路交通管制規則、道路交通安全規則禮讓直行車即檢舉人車輛，並與直行之檢舉人車輛保持安全距離及間隔。
對於檢舉人自己的車超速違規的問題，法官指出，檢舉人車輛有違規情事，為監理機關應否另行裁罰之問題，並不會因他人車輛有違規情事，而解免原告違規之責，原告行駛高速公路變換車道未依規定保持安全距離及間隔違規事實明確。
留言