闖紅燈被檢舉 他稱月薪僅2萬交不到女友要法官撤單

2019-09-07 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園陸姓男子去年12月13日因連闖2個紅燈，被民眾行車記錄器拍下檢舉，各被處罰鍰1800元，但陸不服向桃園市交通裁決提行政訴訟，稱自己月薪僅2萬元，無法交女友、養老婆，批評檢舉人無聊缺德，並提「毒樹果實理論」稱對方挾怨報復，主張證據違法，但法官均不予採信，駁回其訴。

經調查，陸男當晚6點多沿大園區中正東路騎車，卻在1分鐘內連闖2個紅燈，民眾拍下畫面後向警方檢舉，陸2次行為各被裁罰1800元罰鍰；但陸不服，表示當天有急事要處理，1分鐘內卻遭不明人士跟蹤、偷拍並檢舉，他懷疑對方有無領獎金、主管機關有無濫用職權。

陸並舉「毒樹果實理論」主張檢舉人若有心挾怨報復，其取得證據程序已違法，還說台灣經濟不景氣，自己月薪2萬多，基本生活快過不下去，無法交女友、養老婆，卻還有吃飽沒事做的人做這種缺德事，為何不檢舉毒販、政府貪汙？並請求法院傳檢舉人到庭說明，究竟其心態為何？

桃園交裁處指出，根據檢舉畫面陸闖紅燈行為明確，陸自稱遭人跟蹤，但卻未舉證，認為依法裁處並無違誤。法院勘驗檢舉影片，發現陸確實違規闖紅燈，也沒有舉證說明自己遭跟蹤一事。

法院並解釋，所謂毒樹果實理論是指，先前違法取得的證據有如毒樹，本於此在取得的證據有如毒果，為嚴格抑止違法偵查作為，原則上絕對排除其證據力，但這是英美法制理念，我國並未引用；況且毒樹果實理論是「刑事證據」認定一種，並不適用本間交通裁決事件的行政訴訟程序。