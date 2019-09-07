韓國瑜直播提醒中秋勿酒駕 高市警動員2000人次執法

2019-09-07 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜9月5日在臉書直播，提醒民眾，「中秋節即將到來，特別要注意安全，警方也會嚴格取締酒駕」。高雄市警局立即規畫出「中秋節連續假日防制酒駕、危險駕駛專案」，將動員各分局於9月12日到14日連續3天深夜，取締酒駕及飆車等危險駕駛。

韓國瑜在直播上提到，中秋節烤肉很流行，要特別提一下安全的問題，喝酒之後絕對不能開車。他說，中秋節是三大節日之一，親友相見會特別開心，喝酒之後，一定要注意行車的安全，千萬別酒駕；對於取締酒後駕車的工作，警察局是全力以赴的，要請各地好朋友特別、特別注意一下。

韓國瑜此話一說，高雄市政府警察局馬上規畫中秋節連假取締酒駕、危險駕駛專案，12日到14日每晚，動員全市17個分局，預估有近2000名警力，投入取締酒後駕車及危險駕駛勤務，希望透過強化見警率及線上機動反應警組的人數，以有效防制酒後駕車、青少年危險駕車偏差行為及街頭暴力。

高雄市警局表示，將以此展現警察維護治安平穩的「決心」、疏導交通順暢的「用心」，以及為民服務熱忱的「盡心」，提醒民眾，危險駕車行為可依道路交通管理處罰條例舉發，可處3萬元至9萬元罰鍰，並沒入車輛、吊銷駕照，還要參加道安講習，同時公布未成年者家長或監護人姓名；另依刑法，酒駕或危險駕駛行為，也將依公共危險罪移送法辦，希望連假期間不要因為一時疏忽，誤入法網，甚至發生危險，導致終身遺憾。