11歲女童遭媽的男友迷姦 醒後傳訊男友「我被上了」

2019-09-07 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



侯姓男子與育有1女的越南籍單親媽媽交往，女方去年返鄉，委託他代為照顧年僅11歲的女童「小萱」（化名）。沒想到侯男卻萌生色慾，趁幫小萱準備晚餐時，摻入鎮靜藥物，讓她昏昏欲睡，隨後又遞上鎮靜藥膠囊，稱可以「舒緩肌肉痠痛」；小萱不宜有他服下膠囊，卻陷入昏睡，遭侯男性侵得逞。高雄地方法院近日依對未成年人犯藥劑強制性交罪，判侯男有期徒刑8年半，可上訴。

判決指出，小萱的媽媽去年3月回越南，預計短暫停留數日再返台，擔心女兒沒人照顧，於是委託交往近4年的男友幫忙看顧小萱起居生活。侯男才答允女友協助照顧小萱，卻在女友飛往越南同日，對獨留在家的小萱起色心。

侯男不知從何取得含「氯硝西泮」成分的中樞神經鎮靜劑藥物，3月23日下午買了一份鴨肉飯、蒸蛋湯準備讓小萱當晚餐，卻在揭小萱回家後，將鎮靜藥物摻入飯、湯中，交代小萱好好吃飯，就先行離開。小萱吃了幾口晚餐，開始出現頭暈、想睡等副作用，於是洗澡上床睡覺，不久後侯男又回來，問小萱會不會肌肉痠痛，得到回覆「會」後，又遞給小萱1顆膠囊，聲稱可舒緩肌肉痠痛。

小萱不疑有他吞下膠囊，卻頭昏欲睡，慘遭侯男褪去衣物性侵得逞；過程中，小萱因疼痛難耐驚醒，目睹侯男獸行，但在意識不清的情況下，沒有任何力氣發出聲音及反抗，又因藥物作用未消退，再度陷入昏睡。直到晚間9時許，藥力退散後清醒，不見侯男，小萱只覺不堪受辱，傳訊息向男友、友人求助。

小萱接連傳送「我剛剛...被上了」、「他剛剛在湯裡面加安眠藥」、「現在超想睡」、「我想死」等訊息給男友；當晚也嚇得向友人求助、暫住朋友家。小萱的朋友知道後，趕緊向家中長輩尋求協助，決定請學校報警處理。

侯男到案矢口否認下藥侵犯小萱，辯稱自己有性功能障礙，無法勃起，還懷疑小萱因他反對就讀某國中，才會起心誣陷。

然而，小萱到醫院驗傷，私密部位有撕裂傷，附有疑似性侵害事件驗傷診斷書佐證；此外，小萱經採尿送驗，檢驗結果呈現藥物陽性反應，醫院推判小萱曾服用含氯硝西泮成分藥物。醫院來函證述，該類藥物屬於中樞神經鎮定劑，有抗痙攣、鎮靜、肌肉鬆弛及焦慮緩解作用，其藥物副作用為頭暈、想睡。

再加上小萱友人的祖母也證稱，聽說那個女孩被繼父強姦，媽媽不在家、不敢回家。隔天一早，收留小萱留宿的友人阿嬤睡醒下樓，發現小萱獨自坐在客廳，看起來很驚慌，有在哭。小萱當庭也頻頻掩面哭泣，一度無法進行交互交互詰問程序。高雄地方法院為求謹慎，請醫院替小萱進行精神鑑定，結果顯示，小萱患有急性壓力疾患（ASD ）、創傷後壓力症候群（PTSD）等症狀。

法官另再詢問曾替侯男診療的吳姓中醫師，得到的回覆是，當時憑脈象、主訴等方式推斷侯男有陽痿早洩情況，但並未實際觸診確認患者生殖器是否可能勃起、從事性行為。

綜合人證、事證，高雄地方法院認定侯男犯對未滿14歲人以藥劑強制性交罪。合議庭指出，侯男為滿足私慾竟侵犯小萱，不僅漠視小萱的性自主決定權，更對年僅11歲的小萱造成身心難以抹滅的重大傷害，可能讓小萱從此喪失對人、及親屬的信任感；侯男犯後還否認犯行，又未賠償或獲得小萱原諒，依法判處有期徒刑8年半，可上訴。