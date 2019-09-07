與國際接軌 警大博物館新設「國際警察首長協會專區」

2019-09-07 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



中央警察大學內的世界警察博物館，收藏展示國內外警界歷史、制度文化，而在全球有150多國、3萬多名會員的國際警察首長協會多次來台參訪，會長Paul Cell也捐贈個人警長制服，警大為此在博物館新設「國際警察首長協會專區」，5日開幕將展出協會與警大互動事蹟，促進與國際警察交流。

警大世界警察博物館目前設有中華民國警察館、國際警察館2個展區，而警大同時也是國際警察首長協會 （International Association of Chiefs of Police，簡稱IACP）會員之一，歷年來多名會長、幹故來台參訪時都會捐贈文物增加館藏。

IACP創立於1893年，現任會長Paul Cell6月3日第3度參訪警大時，提出在博物館新設「國際警察首長協會專區」想法獲得校方同意，他也大方捐贈個人的美國蒙克萊爾州立大學警長制服，並由警大副校長莊德森代表受贈。

5日開幕時，包括Paul Cell、前會長Louis Dekmar、第1副會長Steven Casstevens、國際副會長Joe Oliver均到場參加。