嫌樓上住戶太吵無法入眠 女子求償50萬敗訴

2019-09-07 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



葉姓女子住台南市永康區一公寓大樓3樓，嫌劉姓女子1年多前搬到樓上太吵，尤其每天晚上10時至隔日6時睡眠時間，如東西掉落、搬動家具、走路、敲擊及講話聲等，持續製造擾人聲響，因失眠或睡眠中斷就醫，她受不了錄音提告，求償50萬元，劉女稱上晚班，僅12歲小孩在家，沒有整修東西或釘東西習慣。新市簡易庭認葉女無法證明對方故意製造噪音而判敗訴，可上訴。

判決指出，每個人對於聲音大小的接受度均不相同，實無法因個人間對於聲音的主觀接受度而逕以侵權行為繩之以法。法官也調查台南市政府最新資料，指永康區人口達23萬5287人，是台南市人口最多的行政區，人口密度排名第5。同時，認為在此環境下，任何人無可避免均可能聽聞他人房屋內的聲音、聲響情形，因此，在一定程度內相互容忍彼此，也是必要的。

葉女主張，自從劉女及兒子1年多前搬到樓上，每日深夜不時製造聲響及敲打聲，其音量、頻率、時間及次數均已超越一般人所能容忍的範圍，長期下來已嚴重影響她和家人睡眠品質與身心健康，因此，她曾晚上噪音出現開始錄音錄影。

今年1月22日清晨致電大橋派出所報警，控訴對方仍持續深夜不時製造聲響，尤其是每天晚上10時至隔日6時睡眠時間，持續製造擾人聲響，如東西掉落、搬動家具、走路聲、敲擊聲、講話聲等。葉女因失眠或睡眠中斷造成身心嚴重失衡，還到精神科診所就診。

劉女表示，工作都做晚班，即晚上8時到早上8時。原則上半夜都不在家，僅12歲小孩在家。沒有整修東西、釘東西的習慣。同時，她否認葉女所提出光碟錄音是她的聲音。

法官當庭勘驗錄音，發現背景聲極為吵雜，偶有車輛經過就會有極大的音量產生。大部分是一男子講話的聲音。女子雖然也有講話聲音，但音量非大，無法辨識內容。葉女提出診斷證明書上記載「症狀：失眠，約半年，情緒因此逐漸焦慮，自訴與環境噪音有關。建議尋求相關協助」。