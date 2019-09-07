恍惚撞前車害孕婦重傷胎兒慘死 肇事男涉傷害被起訴

2019-09-07 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園許姓男子今年2月7日開車行經平鎮區，疑似恍惚撞擊前方停在路邊的1輛車，當時楊姓孕婦打開車門準備下車，卻遭受突如其來猛烈撞擊，腦出血、子宮破裂，腹中胎兒也重傷死亡，但由於胎兒並非自然人，檢方偵結僅依過失傷害罪嫌起訴許男。

許男撞擊前車，導致楊姓孕婦子宮破裂、胎兒死亡，檢方依過失傷害罪嫌起訴許。示意圖／ingimage 分享 facebook

檢警調查，許男（41歲）當天下午3點多開車行經中豐路段時，不慎追撞前方范姓男子停在路邊的車，而楊婦正好開啟右後車門準備下車，卻遭猛烈撞擊倒地，除了本身腦出血，子宮甚至破裂，腹中胎兒也受重傷死亡，另開車的范男頭部撞傷，車上同行的另名陳女也被撞到腦出血。

許肇事後留在原地，經警方施以酒測呼氣值為0，並依依過失傷害罪嫌送辦；檢方訊時，許坦承撞上前車，導致3人受傷，表示自己當時開車未注意才釀禍，而楊婦提出驗傷指出，自己除了腦出血，子宮破裂併腹內出血，胎兒甚至死亡。

檢方勘驗現場監視器，畫面也拍下許開車撞擊前車，加上警方交通事故調查表，證明當時天候、視線均無不良，並無不能注意之情形，卻疏於未注意肇事，顯然自身的過失與3人受傷結果之間有相當因果關係。

檢方偵結，認定許犯嫌明確依過失傷害罪嫌起訴他；而胎兒致死部分，由於尚未出生依法不屬於自然人，刑事僅能用過失傷害罪嫌論處，但仍可依民事途徑向許男請求損害賠償。