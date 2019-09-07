變態牧師猥褻國中少女 摸胸還鎖浴室強襲下體

2019-09-07 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園1名牧師涉嫌從2015年起多次朝教會中年僅13歲的少女伸鹹豬手，利用她懵懂、信任關係偷摸胸部，甚至還反鎖浴室門強襲下體，少女原不以為意，深信牧師是「神的代言人」，直到性教育知識漸成熟才明白此舉不當，終於打開心房向家人求救，檢方偵結依強制猥褻起訴這名變態牧師。

檢警調查，該牧師（51歲）已婚，卻在2014年間少女剛升上國一，放學後常常到教會上課後輔導，趁著結束後開車載她回家途中，違反對方意願把手伸進她內衣、內褲，撫摸胸部、下體，但當時少女尚年幼，不明白也無法理解牧師的舉動是何意，加上信仰也非常信任他。

但牧師並沒就此收手，直到少女升上國二、國三，仍用一樣手法朝她猥褻，直到去年7月暑假期間，少女參加教會過夜活動，一早5點多進廁所時，牧師竟偷偷尾隨在後，甚至變本加厲直接反鎖門不讓她出來，再朝對方強摸胸部、下體得逞。

少女當時正值青春期，在學校也上過性別教育課程，逐漸了解牧師行為非常不妥，但又礙於雙方建立的信任關係，更不明白牧師身為神的代言人，怎麼會對她做出這種事，內心既矛盾又錯愕，隱忍了3年最後才向家人透露出求救訊後，並在父母陪同下報警並對牧師提告。

社工介入了解後，也花了很長一段時間才漸漸讓少女打開心房，讓她吐露過去的親身遭遇；檢察官訊時，牧師對於猥褻少女均坦承不諱，加上被害人指證歷歷，另有相關人等作證，偵結依1個對未滿14歲女子強制猥褻罪、2個強制猥褻罪起訴他。