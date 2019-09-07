親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

MLB／又扮轉運手 王維中轉隊後投兩場拿兩勝

讓專業的來！機長2小時後才到 乘客直接代打「我來開」

變態牧師猥褻國中少女 摸胸還鎖浴室強襲下體

2019-09-07 09:48聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園1名牧師涉嫌從2015年起多次朝教會中年僅13歲的少女伸鹹豬手，利用她懵懂、信任關係偷摸胸部，甚至還反鎖浴室門強襲下體，少女原不以為意，深信牧師是「神的代言人」，直到性教育知識漸成熟才明白此舉不當，終於打開心房向家人求救，檢方偵結依強制猥褻起訴這名變態牧師。

檢警調查，該牧師（51歲）已婚，卻在2014年間少女剛升上國一，放學後常常到教會上課後輔導，趁著結束後開車載她回家途中，違反對方意願把手伸進她內衣、內褲，撫摸胸部、下體，但當時少女尚年幼，不明白也無法理解牧師的舉動是何意，加上信仰也非常信任他。

但牧師並沒就此收手，直到少女升上國二、國三，仍用一樣手法朝她猥褻，直到去年7月暑假期間，少女參加教會過夜活動，一早5點多進廁所時，牧師竟偷偷尾隨在後，甚至變本加厲直接反鎖門不讓她出來，再朝對方強摸胸部、下體得逞。

少女當時正值青春期，在學校也上過性別教育課程，逐漸了解牧師行為非常不妥，但又礙於雙方建立的信任關係，更不明白牧師身為神的代言人，怎麼會對她做出這種事，內心既矛盾又錯愕，隱忍了3年最後才向家人透露出求救訊後，並在父母陪同下報警並對牧師提告。

社工介入了解後，也花了很長一段時間才漸漸讓少女打開心房，讓她吐露過去的親身遭遇；檢察官訊時，牧師對於猥褻少女均坦承不諱，加上被害人指證歷歷，另有相關人等作證，偵結依1個對未滿14歲女子強制猥褻罪、2個強制猥褻罪起訴他。

社工也說，少女在青春期卻面臨信任關係遭背叛，內心嚴重受創，對於情緒、心裡的復健也會給予輔導，提供相關保護措施，但要完全撫平傷口仍有很長一段路要走。

牧師3年來多次猥褻國中少女，還反鎖浴室門朝她強襲下體，檢方依強制猥褻罪嫌起訴他。...
牧師3年來多次猥褻國中少女，還反鎖浴室門朝她強襲下體，檢方依強制猥褻罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
分享

猥褻社工性教育
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

恍惚撞前車害孕婦重傷胎兒慘死 肇事男涉傷害被起訴

2019-09-07 10:14

鳥友付6千買藍磯鶇 賣家扯「鳥死了」被判1年4月

2019-09-07 09:47

嫌樓上住戶太吵無法入眠 女子求償50萬敗訴

2019-09-07 10:16

詐領助理費 竹市議員顏政德判刑

2019-09-07 00:27

夾娃娃機執法更明確 經部：地方可自訂自治條例

2019-09-07 00:24

夾娃娃機保證取物 北市：稽查做白工又擾民

2019-09-07 00:19

疑浮報助理費 新北市議員高敏慧被聲押

2019-09-07 00:15

「受騙激發創業靈感」他變百萬詐欺犯

2019-09-07 00:12

孕妻遭輾斃 癌夫傷心到忘了「一件事」挨告

2019-09-07 00:00

疑浮報助理費 新北市議員高敏慧遭約談

2019-09-06 22:09

涉詐助理費 新北市女議員遭約談

2019-09-06 20:13

台藝大教師甄選爆不公 前校長謝顒丞判刑1年6月

2019-09-06 17:53

【即時短評】警政署積極防詐 副所長卻拒受理詐騙案？

2019-09-06 17:33

副所長遭爆不願在三聯單蓋章 控員警妨害名譽不起訴　

2019-09-06 17:18

科學園區旁設大麻種植及加工廠 3男聲押獲准

2019-09-06 17:15

涉貪考察費！助理遭判3月刑 高市前議員無罪

2019-09-06 16:46

中壢KTV馬伕遭砍到見骨慘死 凶手殺人罪嫌起訴

2019-09-06 16:43

詐領助理費 國民黨新竹市議員顏政德遭判刑

2019-09-06 16:32

汐止槍擊案槍手改口財務糾紛 檢依殺人未遂起訴

2019-09-06 16:19

癌男撿到錢載孕妻報案 途中出車禍一屍兩命還挨告侵占

2019-09-06 15:37

酒後逞強撞死研究生 室內設計師起訴

2019-09-06 14:23

法界人士：酒駕致死與殺人 得視個案

2019-09-06 14:21

法官認證警不會說謊 目視取締闖紅綠燈仍罰

2019-09-06 14:17

詐團收購門號行騙 1年得手1850萬元

2019-09-06 14:06

與自稱「法王」赤慶炒股？ 王永慶外甥女獲不起訴

2019-09-06 13:38

診所衝突 病患嗆醫「讓你上媒體混不下去」判刑

2019-09-06 13:07

影／看緊荷包！連續九天 台74線台中段封路取締酒駕

2019-09-06 13:05

君鴻酒店法拍惹爭議 聲請提案大法庭統一見解被駁回

2019-09-06 11:51

《第九分局》童星害劇組挨告 易地拍攝更安全獲不起訴

2019-09-06 11:51

「虧雞福來爹」控郭正亮違選罷法 郭評論有據不起訴

2019-09-06 11:14

用袁惟仁照片侵害肖像權？ 經紀公司求償3百萬輸了

2019-09-06 10:10

舉發闖紅燈沒影像仍開罰 法官：相信警察不會說謊

2019-09-06 10:06

小三6年前與人夫嘿咻判2月 這次被錄性愛片判4月

2019-09-06 06:39

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12
看更多

熱門文章

影／看緊荷包！連續九天 台74線台中段封路取締酒駕

2019-09-06 13:05

男陳屍飯店客房 塑膠袋套頭、手反綁嚇壞飯店員工

2019-09-06 18:08

影／疑闖越平交道遭太魯閣號撞翻 小客車駕駛送醫不治

2019-09-06 15:28

孕妻遭輾斃 癌夫卻因傷心到忘了「這個動作」而挨告

2019-09-06 20:39

癌男撿到錢載孕妻報案 途中出車禍一屍兩命還挨告侵占

2019-09-06 15:37

婦人遭貨車車門夾死！警：疑上車時突然滑動

2019-09-06 15:21

「我失去了希望」 兩女留字條 疑跳碧潭輕生

2019-09-06 20:14

男子陳屍高捷獅甲站廁所 身旁有白粉及針頭

2019-09-06 14:14

影／花蓮平交道事故畫面曝光 車卡40秒不動被撞翻

2019-09-06 16:41

夫偷吃空姐生子 婆婆為小三撐腰：要麼離婚、要麼接受

2019-09-06 11:24

躲管理員「偷送餐進社區」反吃負評 外送員怒：下次自己領飯

2019-09-06 12:58

路見「最強UberEats」 她笑：能在時間內送到嗎？

2019-09-06 18:28

疑浮報助理費 新北市議員高敏慧被聲押

2019-09-07 00:15

吸膠男勒斃7旬婦一審判無期 合議庭：他幼時本性不差

2019-09-06 13:42

科學園區旁設大麻種植及加工廠 3男聲押獲准

2019-09-06 17:15

媽媽幫剪髮失手！兒秒「穿越時空」網跪：皇阿瑪萬歲

2019-09-06 18:38

工程技術節電費？ 節電達人被控20分鐘詐千萬

2019-09-06 12:25

男子酒店欠帳被押挨揍 警方救人逮4涉案男子

2019-09-06 12:15

普悠瑪又出包 疑輪軸過熱冒煙 400乘客急疏散

2019-09-06 23:56

短暫的喜悅！發票中4千 1小時後兌獎截止超想哭

2019-09-06 17:05

姪媳下體驗出伯父DNA 鐵證無效他被判無罪

2019-09-06 22:07

坐牢月入3萬？ 他虐死女童還想挑監獄撈錢

2019-09-07 09:00

影／新竹警臨檢 民眾開車直衝攔檢點畫面曝光

2019-09-06 14:05

中壢KTV馬伕遭砍到見骨慘死 凶手殺人罪嫌起訴

2019-09-06 16:43

北市信義區晚間鬥毆 兩男遭砍傷急救

2019-09-06 22:47

越女丈夫亡還指控遭公公性侵 放火燒屋尋死被起訴

2019-09-06 17:54

孕妻遭輾斃 癌夫傷心到忘了「一件事」挨告

2019-09-07 00:00

詐領助理費 國民黨新竹市議員顏政德遭判刑

2019-09-06 16:32

他讚外送超賺是年輕人曙光 網友唇槍舌劍激辯

2019-09-06 12:09

疑浮報助理費 新北市議員高敏慧遭約談

2019-09-06 22:09

阿伯「目睭」霧霧 下警車前付錢謝謝司機送回家

2019-09-06 12:30

他受騙後找到「創業」靈感！被害人變百萬詐欺犯

2019-09-06 16:29

台藝大教師甄選爆不公 前校長謝顒丞判刑1年6月

2019-09-06 17:53

妙齡女疑感情問題…凌晨新北深坑跳橋尋短 漏夜搜尋中

2019-09-07 04:42

【即時短評】警政署積極防詐 副所長卻拒受理詐騙案？

2019-09-06 17:33

台鐵普悠瑪壽豐站冒煙 消防隊現場救火

2019-09-06 23:17

龍潭強殺角頭主嫌遭羈押 法院：他有長期境外生活經驗

2019-09-06 13:21

影／停車糾紛火氣大！悍女駕駛鳴笛、拿棍棒砸後車嗆聲

2019-09-06 11:44

副所長遭爆不願在三聯單蓋章 控員警妨害名譽不起訴　

2019-09-06 17:18

辱警「看到女生下面就硬起來」 拘役40日定讞

2019-09-06 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top