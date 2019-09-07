鳥友付6千買藍磯鶇 賣家扯「鳥死了」被判1年4月

2019-09-07 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



莊姓男子匿名登入「野鳴鳥知識交流站」臉書社團，佯稱手頭有藍磯鶇可供出價認養，意圖釣出有意者上鉤。藍磯鶇雖非稀有物種，但其羽色鮮麗，是不少愛鳥人士的心頭好，邱姓男子見該則貼文，心癢求售，雙方談妥以6千元價格交易，他依約付款後卻遲遲等不到藍磯鶇，才驚覺受騙。橋頭地方法院依詐欺取財罪，判處莊男有期徒刑1年4月。

判決指出，莊男自知手頭上未有藍磯鶇，前年間仍在愛鳥社團中發文，刊登藍磯鶇照片，假意詢問是否有人願意認養，實則蓄意詐財。社團成員邱姓男子詢價後，願出價6千元買鳥，隨即匯款給莊男；沒想到，莊男領得匯款後，卻始終未交付藍磯鶇，邱男不滿遭拖欠，要求退款又未果，才察覺這是一場騙局，向警方報案。

莊男到案坦承確實曾在臉書社團中刊登藍磯鶇照片等認養訊息，也與邱男約定以6千元交易鳥隻，並承認領到錢後並未依約交出藍磯鶇。然而，莊男矢口否認詐欺，他辯稱，自己是受家住高雄市美濃區的楊姓友人託受藍磯鶇，原本約定貨運寄送，但遭貨運公司拒絕收送活體，才決定自駕車北上親手將藍磯鶇交給邱男，又未料途中發生車禍，延宕交貨，不久後藍磯鶇已死，無法依約供鳥。

莊男還義正嚴詞地說，假如自己有意行詐，何必用真實門號聯繫邱男，根本是自留線索供警方追查，企圖為自己脫罪。

然而，莊男在偵訊、審理期間，始終未說出楊姓友人真實年籍、戶籍資料供傳喚調查，僅說其友人名叫「楊宗堯」，檢察官查詢內政部戶役政資訊連結系統，均未發現同時符合「楊宗堯」、「家住高雄美濃」、「約74或75年次」等條件的人，再加上針對途中發生車禍一事，莊男頻頻藉故推遲提供相關證據佐證，又遲遲無法證明曾持有、或保管藍磯鶇，檢、審合理懷疑他說謊。

莊男雖曾表態願意退還款項，但卻一再拖延，橋頭地方法院以此認定他打從一開始就意圖騙財，明知沒有藍磯鶇可供出售，仍刊登不實訊息當幌子，待不知情買家上當得逞。