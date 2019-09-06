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涉詐助理費 新北市女議員遭約談

2019-09-06 20:13聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市一名女性議員遭人檢舉利用人頭浮報助理費，新北地檢署今指揮新北市調處前往其服務處搜索並帶回相關人員訊問，全案朝貪汙罪嫌偵辦中，預計稍晚移送新北地檢署複訊。

新北市一名女性議員遭人檢舉利用人頭浮報助理費，被新北檢調帶回訊問。本報資料照片
新北市一名女性議員遭人檢舉利用人頭浮報助理費，被新北檢調帶回訊問。本報資料照片
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貪汙
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