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台藝大教師甄選爆不公 前校長謝顒丞判刑1年6月

2019-09-06 17:53聯合報 記者陳俊智╱即時報導

國立臺灣藝術大學爆教師甄選不公，前校長謝顒丞、前舞蹈系主任吳素芬和行政助理曾伊莉等人被指控竄改評選結果及內容，讓校長內定人選能順利聘用；事件曝光後，謝雖否認犯行，但說詞未被採信，前年底被起訴後，今天被新北地方法院依公務員假借職務上之機會故意犯行使變造公文書罪判刑1年6月，吳、曾2人則獲判無罪。全案可上訴。

據了解，謝顒丞2011年到2015年間擔任國立臺灣藝術大學（簡稱台藝大）校長，任職期間曾辦理舞蹈系專任教師甄選，國家文藝獎得主姚淑芬雖獲雖獲最高分，但是落榜，三位甄選者最後由第二高分「張婷婷TTCDance」舞團的藝術總監張婷婷中選；甄選過程引起姚女不滿，訴諸媒體後，校長、系主任及眾多老師都被調查。謝、吳2人也先後被起訴。

吳素芬因竄改「擬聘建議表」，將「順位」改成「面試序號」，以至於姚女落選，涉犯變造公文書罪，起訴後，前年以被新北地院判刑一年四月，全案上訴二審仍維持原判；謝顒丞原獲檢方不起訴處分，但姚女聲請再議，高檢署發回續查，檢方發現他在甄選結果出爐時，曾指示吳素芬詢問藝術學院院長可否更改擬聘順位，是變造公文書的共謀，因此才有第二波起訴。

案發時，檢方調查吳素芬塗改建議表後，還加註「本系沒有依順位排序，請鈞長勾選」等語，謝顒丞看過之後，就勾選張婷婷的欄位，並在校長批示攔寫下「經諮詢吳主任三位面試者均很優秀，惟必需該系講是比例問題，因此此次聘以張婷婷助理教授為第一人選，顒丞0318」等語。

建議表後來送到校教評會審議，因內容經過變造，導致委員誤以為排名未成績排列，最後採無記名投票，選出張婷婷。

偵訊時，謝辯稱是系教評會決定不排優先順序，當時建議表有「順位」二字，還有特別詢問，但吳素芬回答「表格是制式」，才會有後來塗改的情形，註明清楚，但因為吳素芬供稱是他指示，且系評會成員也作證是按成績高低排序，因此說法未被採信。

國立臺灣藝術大學爆教師甄選不公，前校長謝顒丞被新北地院認定有罪，判刑1年6月。記...
國立臺灣藝術大學爆教師甄選不公，前校長謝顒丞被新北地院認定有罪，判刑1年6月。記者陳俊智／攝影
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