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【即時短評】警政署積極防詐 副所長卻拒受理詐騙案？

2019-09-06 17:33聯合報 記者陳俊智╱即時報導

警察如果有權利受理或不受理民眾案件，然後在自身權益受損時又改變標準。圖／警大提供
警察如果有權利受理或不受理民眾案件，然後在自身權益受損時又改變標準。圖／警大提供
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新北市中和分局一名副所長，因為質疑員警所受理的詐欺案只是買賣民事糾紛，拒絕在報案三聯單上蓋章，把自己當檢察官一般，主動決定案件能不能成案，但在事件曝光後，彷彿又喪失判斷能力，明明是可受公評的事件，仍指控疑似爆料者的部屬妨害名譽。面對民眾是一套作法，牽扯到自身又是一套作法，民眾如何信服？

警政署積極防詐，即使民眾主觀上不認為自己受騙，但只要匯款金額高一點，馬上就有員警到銀行關切，更何況本案是民眾主觀上認為自己受騙，但尋求警方協助卻被拒於門外。副所長不願用印，導致員警受理案件延宕，如果真是詐騙，民眾損失該算在誰頭上？

不可否認，隨著主觀意識抬頭，民眾可能會為了一些雞毛蒜皮的爭吵提告妨害名譽，也有可能因為權益受損就提告詐欺，但這是人民受憲法所保障的訴訟權，提告者若是無端誣陷他人，自有誣告罪可究責，警方實無理由決定案件受理或不受理。

副所長逕自不受理報案，或許是他的心證，但被爆料後，本是可受公評之事，卻從督察室一路吵到地檢署，他心中的那把尺似乎又不見了。

警察如果有權利受理或不受理民眾案件，然後在自身權益受損時又改變標準。試問，當民眾與警察的利益有衝突時，民眾還能相信警察能秉公處理嗎？

警察詐欺妨害名譽
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