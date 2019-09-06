涉貪考察費！助理遭判3月刑 高市前議員無罪

2019-09-06 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



時任高雄市議員的陳粹鑾頻身陷貪汙官司，去年才因涉虛報核銷議員考察費3萬元，遭判刑3年8個月定讞入獄，另案涉嫌不實報支2萬7020元、2萬5500元，陳粹鑾再遭高雄地檢署依違反貪汙治罪條例起訴。高雄地方法院今上午宣判，陳粹鑾獲判無罪；至於涉案伍姓旅行社業務、顏姓女助理則遭依犯不實登載文書罪，分別判處有期徒刑6月、3月，均得易科罰金。

起訴指出，陳粹鑾與顏姓女助理在2012年9月同行赴宜蘭縣、台北市考察，負責協助議員安排國內建經考察行程、報銷的顏卻遺失部分消費憑證，於是透過某旅行社陳姓主管，分別依住宿費7千元、車資1萬3千元、兩日餐費1萬元等名目，開立不實代收轉付收據，再送交高雄市議會審核，讓議會誤信核發2萬5500元補助款至陳粹鑾戶頭。

檢方再指，陳粹鑾在2013年9月27日至9月30日期間，明明未從事任何建經考察活動，也未支付旅行社任何款項，但承辦旅行社伍姓女業務仍以代訂車資1萬2千元、代訂飯店住宿費2日共1萬元、代訂2日餐費共5千元等名目，開立3張旅行社代收轉付收據，再輾轉送至高雄市議會進行形式審查，市議會誤信又撥款2萬7020元至陳粹鑾帳戶。

全案由高雄市調處移送高雄地檢署偵辦，檢方偵結認定陳粹鑾、顏姓女助理、伍姓女業務涉嫌違反貪汙治罪條例等，依法提起公訴；至於涉案陳姓旅行社主管獲緩起訴處分。

業經高雄地方法院審理，因顏姓女助理承認幫忙處理核銷款項，且查無無實證證明陳粹鑾有經手處理不實收據，判陳無罪，顏姓女助理、伍姓女業務則分別遭判處有期徒刑3月、6月，各得易科罰金9萬元、18萬元，全案可上訴。