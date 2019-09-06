癌男撿到錢載孕妻報案 途中出車禍一屍兩命還挨告侵占

2019-09-06 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



新北市一名罹癌的蕭姓男子今年6月間撿到3000元，返家後載著孕妻送派出所招領，豈料途中發生車禍，妻子「一屍兩命」。示意圖／ingimage 分享 facebook 新北市一名罹癌的蕭姓男子今年6月間撿到3000元，返家後載著孕妻送派出所招領，豈料途中發生車禍，妻子「一屍兩命」，蕭男家逢巨變連忙辦理後事，完全忘記3000元，卻遭警方依侵占罪送辦。台北地檢署調查後，認為蕭傷心欲絕，僅是一時疏忽，無侵占犯意，今不起訴。

檢警調查，今年6月13日，一名家住新北市蘆洲區蕭姓男子，因罹患口腔癌開車前往台大醫院就診，將車子停放在台大兒童醫院地下室，看診完準備離去，在自動繳款機附近撿到3000元。

蕭男心想孕妻在家無人照顧，但又怕失主找不到錢，便先將錢放到身上，匆匆開車回家。當天下午，蕭騎摩托車載著孕妻前往住處附近派出所，欲將錢交給警察招領，卻在途中發生車禍，妻子與肚子裡的胎兒不幸都離開人世。

蕭男傷心欲絕地辦理後事，放在口袋裡的3000元便忘記拿去派出所。但另一頭遺失錢的蔡姓婦人已向警方報案，警方調閱停車場監視畫面後鎖定蕭男配合調查。

6月15日，中正一分局通知蕭男到案說明，他當下才想起來沒把3000元送交到派出所，馬上表示是自己疏失並把錢交給警員。不過，警方仍依侵占罪將他函送法辦。

檢察官開庭時，蕭表示當天準備去報案時，在路途中發生車禍，妻子及胎兒都離世，他忙著辦理後事才會忘記送交遺失物；當庭出示病歷資料及妻子的相驗屍體證明書佐證，並對蔡姓婦人表達歉意。

待蕭男說明原委後，檢察官詢問蔡姓婦人有何意見。蔡婦說：「我沒有要告，他應該是真的忘記了，希望法官不要處罰他，真的太可憐了，我很心酸。」檢方採信蕭男說詞，認為他並無侵占犯意，今不起訴。