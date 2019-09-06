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700萬可買台北店面！東區名店城租金砍一半仍乏人問津

辱警「看到女生下面就硬起來」 拘役40日定讞

2019-09-06 14:05聯合報 記者王宏舜╱即時報導

丁姓退休公務員不滿台北市興隆派出所黎姓警員處理違規停車的態度，欲至派出所向所長、副所長告狀，卻當著眾人面前指黎「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了？」，隨即遭逮捕。丁辯稱他的口吻是「疑問句」，生理反應教科書都有教，這是言論自由，但台北地院認定他侮辱公務員，處拘役40日，得易科罰金。高等法院駁回上訴定讞。

丁自稱碩士畢業，公務員退休後兼職開計程車。去年10月3日下午，丁不滿黎姓警員處理當日上午違規停車的態度，前往興隆派出所陳情；當時黎正在值班台講電話，丁指著黎、向其他員警說「他早上來處理我的案子跟女生貼很近耶」、「他故意要跟女生貼很近啊，幫她講話啊」，接著又說「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了？」。

其他員警質疑，丁再說「我下面腳硬起來不行喔」、「我的意思是說要公正，不要看到女生就偏他那一邊」、「車子跟車子接，他一定要叫交通隊來開，開罰單那個怎麼樣怎麼樣」。警方認為丁公然貶抑執法員警名譽、尊嚴和社會評價，當場逮捕；文山二分局依妨害公務罪移台北地檢署偵辦。

丁辯解無妨害公務之意，且黎當下沒有「執行公務」，他說的話可受公評，卻遭警察違法逮捕。黎姓警員表示，丁指他看到「女生那個」下面就硬起來，指涉與女性有不尋常關係，會影響同事對他的印象。

北院認為，丁的言論令人想到黎對「女性」即有性方面的聯想，有如動物一般具有獸性進而發生生理反應，更隱含物化女性、對女性有所歧視之意，且丁自稱是退休公務員、碩士畢業，應有相當智識程度，不會不知道說這話的侮辱性。

黎姓警員當時身穿警察制服，班表是值勤區查察，北院認定丁侮辱公務員。雖然丁聲稱遭違法逮捕，但法官指「現行犯」任何人得逕行逮捕，他在興隆派出所內侮辱警察，興隆所員警逮捕合法。

高院維持一審見解，駁回上訴定讞。

丁姓退休公務員不滿台北市興隆派出所黎姓警員處理違規停車的態度，欲至派出所向所長、...
丁姓退休公務員不滿台北市興隆派出所黎姓警員處理違規停車的態度，欲至派出所向所長、副所長告狀，卻當著眾人面前指黎「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了？」。台北地院認定丁侮辱公務員，處拘役40日，得易科罰金，高等法院駁回上訴定讞。示意圖／翻攝畫面
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公務員警察妨害公務
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