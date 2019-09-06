與自稱「法王」赤慶炒股？ 王永慶外甥女獲不起訴

2019-09-06 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



已故台塑創辦人王永慶四妹王銀桂的女兒謝佳真，被控與自稱藏傳佛教綠教法王「赤慶」，共同炒作台硝等股票。台北地檢署調查後，認定謝女等4名信徒僅出借帳戶，對炒股並不知情，因此不起訴處分；赤慶則坦承炒股，並繳回犯罪所得700餘萬元，檢方今依違反證交法起訴，考量繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑。

據了解，自稱藏傳佛教的「赤慶」法王20多年即持尼泊爾護照，以西藏黃教喇嘛的身分來台弘法，並對信徒自稱赤珠仁波切，而後改稱「赤慶」法王，自創嘎檔派「綠教」，並在2011年由多位企業家出資3000萬元，成立基金會。

金管會證期局透過股市監視預警系統，發現台硝等多檔股票有交易異常情形，查證發現這些股票被人刻意哄抬，資金可能來自宗教團體，因此移送偵辦。

檢調發現，「赤慶」炒作股票的資金與帳戶和謝佳真有關。謝女與「赤慶」及3名信徒，涉嫌從2014年10月至12月間，以相對成交等手法，炒作台硝股票，另在2016年炒作統盟股票，分別自台硝獲利600多萬元、統盟獲利100多萬元。

去年6月8日，檢調發動搜索謝佳真住處等4地，並將謝佳真及「赤慶」約談到案，晚間移送地檢署漏夜複訊後，各50萬交保。赤慶坦承為基金會慈善事業籌款，向信徒借用帳戶經由網路下單炒股，但他自承非常後悔，繳回共700多萬元犯罪所得。

檢方調查後，今依證交法將赤慶起訴，考量坦承犯行並繳回犯罪所得，建請法院依法減輕其刑。至於謝佳真等4人，經確認僅出借帳戶，對於炒股並不知情，因此給予不起訴處分。