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影／看緊荷包！連續九天 台74線台中段封路取締酒駕

2019-09-06 13:05聯合報 記者林佩均╱即時報導

看緊荷包！台中市警局為打擊酒駕，明日起至中秋連假結束，為期9天將在台74線中彰快速道路台中段沿線各匝道口，規劃高強度、高密度路檢勤務，警方同步派出空拍機，布線「天羅地網」取締酒駕，決不縱放。

今年6月，台中市警局曾規劃過台74中彰快速道路沿線各匝道口、彰化國道匝道口，進行酒駕事故取締，首日共取締23件酒駕車輛，其中18人依公共危險罪嫌移送。

台中市警局交通警察大隊指出，中秋連假是國人團聚的重要時刻，不少人心存僥倖心態，酒後駕車，是交通事故發生的高峰期；對此，為防止酒駕事故發生，市警局規劃明日(7日)起至中秋連假結束(15日)，將在台74中彰快速道路台中段沿線各匝道口，規劃為期9天的高強度、高密度路檢勤務。

交大表示，勤務期間同步針對台中市轄內KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒場所、周遭路段與易肇事路段，由14警分局及交通警察大隊同步實施封閉式的路檢勤務及巡邏勤務。

部分分局將出動空拍機，加強攔查來往車輛，採「天羅地網」封閉式取締勤務，強化執法強度與密度，有效遏止酒駕案件發生。

台中市警察局局長楊源明強調，「警方執法沒有假期」，不只規劃9天的路檢勤務，平日台中市警方都有不定時、不定點的路檢勤務，呼籲民眾酒後不要開車，不要心存僥倖心態。

中秋連假將近，台中市警局為防止酒駕事故，規劃明日起至中秋連假結束，為期9天將在台...
中秋連假將近，台中市警局為防止酒駕事故，規劃明日起至中秋連假結束，為期9天將在台74線中彰快速道路台中段沿線各匝道口進行路檢勤務。圖／台中市警察局交通警察大隊提供
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中秋連假將近，台中市警局為防止酒駕事故，規劃明日起至中秋連假結束，為期9天將在台...
中秋連假將近，台中市警局為防止酒駕事故，規劃明日起至中秋連假結束，為期9天將在台74線中彰快速道路台中段沿線各匝道口進行路檢勤務。圖／台中市警察局交通警察大隊提供
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中秋連假將近，台中市警局為防止酒駕事故，規劃明日起至中秋連假結束，為期9天將在台74線中彰快速道路台中段沿線各匝道口進行路檢勤務。圖／台中市警察局交通警察大隊提供
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酒駕台中市空拍機
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