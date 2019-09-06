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法官認證警不會說謊 目視取締闖紅綠燈仍罰

2019-09-06 14:17聯合晚報 記者邵心杰／台南報導

徐姓男子去年9月25日凌晨1時騎機車，行經台南市東區崇學路與崇善路口時，遭警舉發闖紅燈，被裁罰1800元且記違規點數3點，但他不服，指經路口且行駛約5分鐘才被攔下及無影像佐證，質疑警員說謊，提行政訴訟，台南地院認當場舉發交通違規並不以攝影或照相存證為其要件，也相信警察不會說謊而判徐敗訴。此案仍可上訴。

徐主張，他是綠燈行駛，並無闖紅燈。他說，經過該路口且又行駛5分鐘左右，該警才出現在他背後攔查，並未在違規當下立即攔查，與一般正常的執勤員警顯然有著極大落差，舉發員警顯然說謊。他表示，裁處單位應提出證據，證明他闖紅燈。

市府交通局指出，經查本案舉發警員於違規時間站在崇學路上，目視發現徐騎機車尚未通過停止線時崇善路號誌為紅燈，機車通過停止線時崇善路號誌也是紅燈，違規事實明確，因徐駕駛機車車速很快往中華東路與崇善路口行駛，警員依法尾隨，在崇善路段攔查後告發。

台南地院通知當日製單舉發的吳姓警員作證，他表示，他看到紅燈，徐越過停止線，往東向繼續行駛。他跟同事騎機車在後面尾隨，因為徐速度太快，所以他們尾隨，在崇善路段攔下徐。攔下告知徐闖紅燈，依法告發。法官詢問有無可能誤認，「確實有看到，沒誤認。」吳說。

院方指出，徐與舉發警員各執一詞，然而該警員對當日過程，無明顯矛盾可疑之處，並以證人身分到庭具結證述，考量他與徐素不相識，並無仇怨，應不致干冒偽證風險虛偽陳述。

警察攝影
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