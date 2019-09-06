《第九分局》童星害劇組挨告 易地拍攝更安全獲不起訴

2019-09-06 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



現正熱映中的國片《第九分局》被控雇用童星扮演邱澤飾演的男主角兒時，卻未投保及未在核准地點拍攝，違反勞基法。台北地檢署查出，劇組有投保但因排定日期與實際拍攝時間距離過久，無從掌握以至於拍攝日與投保日相隔一日，而從戶外換至室內是因環境較安全，認為無漏未投保等犯意，今不起訴華文創公司、董事長何琇瓊。

黑色靈異警探電影《第九分局》（The 9th Precinct）由邱澤、溫貞菱、劉奕兒、澎恰恰領銜主演，今年8月29日上映。劇組「華文創公司」成立於2012年，「製作部」致力於打造華文世界導演、製片及投資者的完善平台；董事長何琇瓊是知名小說家「瓊瑤」的兒媳婦。

新北市政府發現，《第九分局》明明申請去年8月18日一名10歲的阮姓童星，在新北市淡水區興福寮拍攝外景，實際上卻是8月19日上午9點半至12點，在新北市淡水區中正路一處日式宿舍內進行拍攝，因此移送華文創公司、何琇瓊涉違反勞基法。

由於童星拍攝時，何女人不在台灣，且該片演員通告等行政事宜由製片江郁華、趙天華等人負責，何女事前不知情，因此檢方傳喚江、趙、童星母親作證。

江、趙證稱，劇組在拍攝前就把阮姓童星演出部分向新北市政府申請並獲核准，原本拍攝計畫有8月18日、19日兩種版本，行政人員依據初期拍攝計畫日期為演員投保，但拍攝當日因天候因素來不及報備更正，臨時從戶外改至室內。

阮童母親也證稱，劇組工作人員有說考量天氣因素，希望8月18日、19日都空著，自己是拍攝前1、 2天才接獲通知拍攝時間及地點。

檢方認為，阮童工作地點從戶外改至室內，拍攝環境較為安全，工作空間理應對其較為有利，不致對身心健康產生負面影響。另劇組有投保但事後對演出詳細時間無從掌握，認定主觀上無違法犯意，依罪嫌不足，不起訴2人。